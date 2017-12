Rozsudok o BMG a Horizonte bude známy neskôr, sudca ochorel

Pre chorobu toho istého sudcu Špecializovaného súdu zrušili aj verejné zasadnutie ku kauze Transpetrol.

28. jan 2013 o 13:57 SITA

BRATISLAVA. V kauze údajného tunelovania nebankoviek BMG Invest a Horizont Slovakia pri ich prevode na nových majiteľov, ktorá speje na súde do finále, najbližšie naplánované pojednávanie nebude. Súd mal pokračovať 4. februára.

"Pre chorobu sudcu je termín zrušený," povedala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. V kauze sa pritom už očakávajú záverečné reči a mal by padnúť rozsudok.

Sudca, ktorý ochorel, sedí aj v senáte ktorý mal 6. februára predbežne prerokovať obžalobu v kauze Transpetrol, v ktorej sú obvinení Ignác I. a Ján H. pre pokračovací pokus obzvlášť závažného zločinu podvodu. Aj toto verejné zasadnutie zrušili.

Cez telemost vypočúvali Železného

V kauze BMG/Horizont sa začiatkom novembra minulého roka uskutočnil dlho pripravovaný svedecký výsluch bývalého riaditeľa TV NOVA Vladimíra Železného.

Cez telemost z budovy štátneho zastupiteľstva však Železný žiadne nové informácie k prípadu nebankoviek nepovedal.

„Nemôžem sa k tomu dnes vyjadriť, uplynul príliš dlhý čas, viac ako 10 rokov,“ poznamenal Železný počas telemostu 5. novembra. Nespomenul si ani na to, či sa vôbec niekedy osobne stretol s podnikateľom Jozefom Majským, ktorý je v prípade žalovaný z údajného zosnovania skupiny s úmyslom preniknúť do nebankoviek.

"Pán Majský bol významný slovenský podnikateľ,“ objasnil Železný svoju jedinú vedomosť o obžalovanom.

Až na súde prvý raz počul o údajnej existencii skupiny a prevádzaní podielov nebankoviek. Mená obžalovaných Patrika Pachingera a Dávida Brtvu mu nehovorili nič.

Čakali na svedkov aj obhajcu

Železného výsluch nariadil Najvyšší súd, keď zrušil v kauze pôvodný rozsudok a vrátil prípad na nové prerokovanie.

Železný bol v minulosti pri rozbehu novej televízie, ktorá bola nástupkyňou regionálnej TV Global. V nej mala podiel nebankovka Horizont. Železný bol v čase kauzy konateľom CET 21, ktorá získala účasť v TV Global.

Sudca sa cez telemost Železného pýtal, či sa dostal do styku s nebankovkami, ale ten si na nič také nespomínal, ani nevedel, k čomu by mal v súvislosti s kauzou vypovedať. Vylúčil však, že by niekedy počul i o údajných amerických firmách, na ktoré prechádzal BMG a Horizont.

Vo svojej pôvodnej svedeckej výpovedi na polícii pred deviatimi rokmi (13. novembra 2003) Železný hovoril o prevodoch jednej údajnej pohľadávky na vysokú sumu, ktorá mala vzniknúť porušením zmluvných podmienok, počas novembrového výsluchu si ale na podrobnosti nespomenul.

Telemost so Železným mal byť už 8. decembra 2011, ale vtedy obhajca dvojice obžalovaných Pachingera a Brtvu dostal defekt, keď sa autom presúval z iného pojednávania z Partizánskeho. Na súd poslal e-mail aj s fotkou kolesa.

Železný nemohol v Brne čakať, kým sa advokátovi podarí prísť na súd. Potreboval sa totiž vrátiť do Bruselu, kde sa v súčasnosti zdržiava.

Neskôr sa zas čakalo na vydanie Dávida Brtvu z Českej republiky. Zadržali ho príslušníci jednotky tzv. Lovcov lebiek 14. marca 2012 na pražskom Smíchove.

Vo februári mal nastúpiť do väzenia a odpykať si päťročný trest za menši skutok súvisiaci s kauzou. Išlo o spreneveru 5,6 milióna korún (185 886 eur), ale pretože tak neurobil, Špecializovaný trestný súd v Pezinku na neho vydal európsky aj medzinárodný zatykač.

Odročovanie je časté

Prípad často sprevádzalo odročovanie. Obnovený proces sa súdu podarilo otvoriť 9. februára 2009 až na siedmy pokus.

Dôvodmi, pre ktoré dovtedy nemohol pojednávať, boli ochorenia Dávida Brtvu, neprítomnosť Patrika Pachingera, ktorému rodila manželka, vypovedanie plnej moci jeho advokáta či stomatochirurgický zákrok obhajcu Jozefa Majského. Proces sa znova rozbehol 17. januára 2010 po takmer polročnej prestávke.

Trojica obžalovaných v tejto kauze si už raz vypočula rozsudok, ale ten nenadobudol právoplatnosť. Špeciálny súd ich 27. apríla 2007 odsúdil za trestné činy založenia a zosnovania zločineckej skupiny a podvodu.

Podľa obžaloby spôsobili škodu vyše 26,5 milióna eur spoločnostiam BMG Invest a Horizont Slovakia. Senát odsúdil Majského na 12 rokov, Brtvu na 11 rokov a Pachingera na 10 rokov. Obžalovaní sa proti rozsudku odvolali. Najvyšší súd SR ho zrušil a kauzu vrátil na opätovné prerokovanie.

V kauze na návrh prokurátora v novembri 2010 oddelili skutok sprenevery 5,6 milióna korún (185 886 eur), za ktorý bol obžalovaný len Dávid Brtva. Odsúdili ho na päť rokov väzenia, proti verdiktu sa odvolal.