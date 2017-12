Na západe sa oteplí o 9 stupňov, ale povodne zatiaľ nehrozia

Snehu v Malých Karpatoch je podľa meteorológov veľa, ani zďaleka však toľko ako minulý rok.

28. jan 2013 o 20:36 Michal Durdovanský

BRATISLAVA. Vlna oteplenia prichádza z Česka. Už v stredu tam meteorológovia očakávajú až 12 stupňov Celzia a varujú pred problémami s topiacim sa snehom.

Otepliť by sa malo aj na celom Slovensku, hoci nie až tak výrazne.

Chladnejšie počasie sa má vrátiť v nedeľu

„Teplý vzduch sa v stredu dostane aj k nám, v juhozápadnej nížinnej časti Slovenska by sa mohlo otepliť až do deviatich stupňov,“ vraví meteorológ Jozef Csaplár zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Opäť by sa potom malo ochladiť v nedeľu.

Minulý rok sa pre topiaci sa sneh vylievali rieky z korýt a hrozili aj ľadové záplavy spôsobené nahromadenými kryhami v riekach. To však boli väčšie mrazy a korytami riek sa pomaly sunuli tony ľadu.

Dnes to vyzerá tak, že s ľadovými povodňami by problémy byť nemali. „Riziko tu je, ale nevieme, či k tomu dôjde,“ vraví Csaplár.

„Ľadové povodne sú možné len v prípade celkového zamrznutia vodných tokov,“ dopĺňa ho hydrometeorológ Michal Hazlinger zo SHMÚ. Úplne toky veľkých riek tento rok nezamrzli.

Rieky môžu stúpať pod Malými Karpatmi

Povodne zatiaľ teda odborníci neočakávajú. „Môže dôjsť k vzostupu hladín menších vodných tokov a to najmä na juhozápade. Môže ísť o toky stekajúce z Malých Karpát, toky v povodí Nitry alebo Myjavy,“ vraví hydrometeorológ.

Hladiny môžu stúpať aj na juhu stredného a východného Slovenska.

Snehu je podľa SHMÚ v Karpatoch veľa, ani zďaleka však toľko ako minulý rok. „Zatiaľ je predčasné hovoriť, kde by mohli nastať stupne povodňovej aktivity,“ povedal Hazlinger. Meteorológovia nevydali pre povodne žiadne varovania.