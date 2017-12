Opozícia sa zhodla, že prezident námietkou len zdržuje vymenovanie Čentéša

O Čentéšovi podľa Žitňanskej možno napokon nebude mať kto rozhodnúť.

29. jan 2013 o 10:08 TASR

BRATISLAVA. Súboj o nového generálneho prokurátora sa posunul do roviny právnického súboja cez námietky.

Ak to pôjde takto ďalej, môže sa stať, že o ústavnej sťažnosti Jozefa Čentéša nebude mať na Ústavnom súde (ÚS) kto rozhodnúť. Povedala to predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská.

Reagovala na námietku predpojatosti proti sudcom ÚS Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi, ktorú na ÚS podal prezident SR Ivan Gašparovič.

Sudcovia mali rozhodovať o ústavnej sťažnosti, ktorou Jozef Čentéš namietal svoje nevymenovanie do funkcie šéfa prokurátorov.

Luby a Orosz mali nahradiť sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka, ktorých pred pár dňami namietal Čentéš. Z rozhodovania o jeho ústavnej sťažnosti boli obaja sudcovia vylúčení.

Opozícia bráni Čentéša

Strana Most-Híd považuje prezidentovu námietku za nedôstojnú a nehodnú hlavy štátu v demokratickej krajine. Podľa bugárovcov prezident hľadá ďalšie spôsoby, ako zdržovať vymenovanie Čentéša do funkcie.

Líder OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že podanie námietky zo strany hlavy štátu sa dalo čakať. "Pán prezident, vzhľadom na to, že je akoby členom Smeru, si nevie predstaviť, že by v pozícii šéfa generálnej prokuratúry sedel čestný človek. Ten by bol pre neho a pre Smer veľmi nebezpečný," povedal Matovič.

Martin Poliačik z SaS označil námietku prezidenta za planú špekuláciu, avšak rešpektuje právo hlavy štátu ako účastníka konania na súde podať námietku.

"Má na to právo, lebo pri komplikovaných vzťahoch na malom Slovensku je ťažko, aby niekto proti niekomu nenamietal," povedal Poliačik, ktorý by rád poznal dôvody na podanie námietky. Tie zaujímajú aj podpredsedu KDH Pavla Abrhana.

"Dôležité bude zdôvodnenie, o ktoré pán prezident opiera svoju námietku," uviedol. Abrhan zároveň poukázal na to, že hlava štátu je účastníkom konania a využíva všetky svoje práva.

Madej: Prezident má na námietku právo

Možnosť podať námietku treba rešpektovať aj podľa šéfa ústavnoprávneho výboru Róberta Madeja (Smer).

"Pokiaľ berieme do úvahy, že podať námietku má právo jeden z účastníkov konania, pán Čentéš, tak musíme rešpektovať právo podať námietku aj u pána prezidenta. Je účastník konania a má právo uskutočňovať právne úkony rovnako ako Jozef Čentéš," zdôraznil Madej.

Prezident Gašparovič podal námietku predpojatosti proti sudcom len päť dní po tom, čo ÚS vyhovel Čentéšovej námietke proti sudcom Petrovi Brňákovi a Milanovi Ľalíkovi.