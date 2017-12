Smer volá mladých na vojnu, armáda nemá na výcvik peniaze

Po dvoch mesiacoch výcviku chcú mužov aj ženy nasadzovať napríklad pri povodniach.

29. jan 2013 o 13:38 TASR, Ján Krempaský

Minister práce chce dobrovoľnú vojenčinu využiť na boj proti nezamestnanosti. Generál vo výslužbe hovorí, že armáda už teraz nemá peniaze na výcvik.

BRATISLAVA. Na dva mesiace do kasární. Po šiestich rokoch bez povinnej vojenskej služby na Slovensku ju chce minister obrany Martin Glváč (Smer) vrátiť – hoci len dobrovoľne.

Glváč sa na tom dohaduje s ministrom práce Jánom Richterom (Smer).

Disciplína ako na vojne

„Dlhé roky sa nepovoláva do ozbrojených síl a prakticky desať rokov nemáme evidenciu o schopnostiach našich ľudí, najmä mladších ročníkov, či ich vieme v prípade domáceho, alebo medzinárodného krízového manažmentu použiť,“ odôvodňoval potrebu hľadať nových vojakov Glváč.

Presné pravidlá dobrovoľnej vojenskej služby ešte nepozná. Návrhy má mať hotové do konca júna, v prieskume za tritisíc eur chcú zisťovať názor verejnosti.

Dobrovoľná vojenská služba by podľa Glváča mala byť určená pre mužov aj ženy od 18 do 30 rokov. Pri výcviku by sa dostali aj k zbraniam, podmienkou na vstup by bola lekárska prehliadka aj psychotesty.

Vybraní adepti absolvujú osem­ až deväťtýždňový výcvik v kasárňach. „Bude tam disciplína ako na vojne,“ hovorí Glváč.

Na čas vojenskej služby dobrovoľníci uzavrú kontrakt s armádou. Za službu dostanú buď žold, alebo daňové úľavy. Po výcviku ich budú povolávať v krízových situáciách, napríklad aj na pomoc pri povodniach.

Nezamestnaní do lesa

Vojaci Ozbrojené sily armáda má 13 445 profesionálnych vojakov (september 2012);

základné zložky sú pozemné a vzdušné sily, sily výcviku a podpory a zahraničné operácie;

na rezort obrany ide ročne asi percento HDP;

plat profesionálneho vojaka do šiestich rokov je do 1033,50 eura.

Na rozdiel od Glváča má Richter o nevojenskej časti dobrovoľnej vojenskej služby jasnú predstavu. V druhom polroku plánuje spustiť pilotný projekt pre asi 150 ľudí.

V testovacom projekte by malo ísť o dlhodobo nezamestnaných najmä z východného a stredného Slovenska.

V rámci polročnej služby by robili práce na protipovodňovej ochrane, čistili vojenské lesy či triedili odpad. Bývali by v kasárňach.

Za službu by okrem dávky v hmotnej núdzi, ktorá je 180 eur, dostávali podľa ministra Richtera aj motivačný príspevok vo výške 250 eur v čistom.

Polročné náklady na jedného dobrovoľníka Richter vyčíslil na osemtisíc eur. Celý projekt by mal podľa neho stáť 1,2 až 1,3 milióna eur.

Glváč chce navyše cvičiť aj špecialistov na vybudovanie aktívnych záloh.

Generál: Výcvik je krátky

Generálovi vo výslužbe Jaroslavovi Kučovi sa zavedenie dobrovoľnej vojenskej služby nepozdáva. Armáda podľa neho nemá peniaze na výcvik pre profesionálnych vojakov, a nie ešte aby cvičila dobrovoľníkov.

Pochybnosti má aj o dĺžke výcviku. Mesiac podľa neho trvá príprava na prísahu. Pýta sa, čo môžu brancov naučiť za ďalšie štyri týždne.

Naopak, aktívne zálohy tvorené zo špecialistov generál Kuča víta.

„Koho to baví, nech tam ide,“ reaguje na dobrovoľnú vojenskú službu Juraj Minarik, šéf Klubu vojenskej histórie Zobor. On by sa ako absolvent základnej vojenskej služby neprihlásil.