Frešo: Rokovania k župným voľbám sú ďalej, ako sa zdá

Predseda SDKÚ verí, že stredopravá koalícia vznikne vo všetkých krajoch.

30. jan 2013 o 15:45 TASR

BRATISLAVA. Rokovania stredopravých strán o tom ako budú postupovať pri tohtoročných voľbách do Vyšších územných celkov (VÚC) pokračujú podstatne lepšie než to navonok môže vyzerať.

Vyhlásil to v stredu predseda opozičnej SDKÚ Pavol Frešo po rokovaní Prezídia strany. Jeho členovia odporučili členom ústrednej rady strany, aby prijali uznesenie o spoločnom postupe strán Ľudovej platformy. Tú tvorí okrem SDKÚ aj Most-Híd a KDH.

"Vidíme akým spôsobom prebiehajú rokovania a musím povedať to, čo možno nie je verejné známe. V niektorých krajoch sú rokovania veľmi úspešné a dostávajú sa dopredu. Pevne verím, že to skončí stredopravou koalíciou vo všetkých ôsmich krajoch, len to treba trpezlivo odrobiť," vyhlásil Frešo.

Cieľom stredopravých strán by podľa jeho slov malo byť úsilie ponúknuť voličom alternatívu voči vládnemu Smeru.

Nevylúčil pritom ani spoločný postup s SaS, ktorá súčasťou Ľudovej platformy nie je.

"Je to štandardná pravicová parlamentná strana, takže sa to týka aj ich a myslím si, že tam to netreba nijako špeciálne komunikovať, tam tie rokovania v tých krajoch prebiehajú," vysvetlil.