Školskí odborári spísali svoje požiadavky, predložia ich vláde

V boji za vyššie platy sa odborári spojili s partnerskými organizáciami.

30. jan 2013 o 17:38 TASR

BRATISLAVA. Za ďalšie zvýšenie platov od júla tohto roka, väčší balík peňazí do školstva a ďalšie systémové zmeny budú školskí odborári bojovať spoločne s partnerskými organizáciami pôsobiacimi v školstve.

Na dnešnom rokovaní sformulovali výzvu, ktorú v najbližších dňoch pošlú vláde SR aj ministrovi školstva.

Odborári chcú ďalšie splnené požiadavky

Odborári žiadajú, aby ministerstvo pretavilo ich požiadavky do vízie o ďalších krokoch v školstve, ktorú šéf rezortu Dušan Čaplovič (Smer) pripravuje v spolupráci s novou Radou pre systémové zmeny v školstve.

Parlamentu ju má predložiť do konca marca. Ak tieto požiadavky nebude vláda akceptovať, odborári nevylúčili ďalšie protestné aktivity.

"Od nás je to prvá výzva takéhoto charakteru a chceme ňou dosiahnuť to, aby naše požiadavky boli zakomponované do výstupu Rady pre systémové zmeny v školstve, ktorý sa očakáva do konca marca," uviedol po dnešnom rokovaní líder školského odborového zväzu Pavel Ondek. Verí, že výstupy sa pretavia aj do legislatívnych zmien.

Šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň sa domnieva, že odborári spoločne so stavovskými organizáciami výzvou vstupujú, do "vyjednávania v prospech kvalitnejšieho vzdelávania na Slovensku", a nemyslí, že vláda ju bude ignorovať.

"Momentálne odborový zväz dosiahol podporu partnerských inštitúcií a myslím, že vláda si uvedomuje silu tej výzvy a neverím, že ju niekto bude ignorovať," zdôraznil.

Gymnázia, samosprávne aj katolícke školy

Podľa predsedníčky Združenia samosprávnych škôl Slovenska Aleny Petákovej je dôležité, že výzvu podpísali reprezentatívne organizácie v školstve.

"Taká výzva ešte nebola, naozaj sme sa dohodli na spoločných krokoch, ktoré nás združujú, a za ktoré bojujeme," zdôraznila Petáková.

Samotnú výzvu chcú odborári zverejniť až po podpise signatármi a odoslaní vláde.

Na dnešnom rokovaní sa zúčastnili okrem zástupcov gymnázií a samosprávnych škôl aj zástupcovia katolíckych škôl, kresťanských odborov, Slovenskej komory učiteľov, umeleckých škôl. Odborári prizvali aj učiteľa z bratislavského Gymnázia na Ulici L. Sáru Branislava Kočana, ktorý bol jedným z iniciátorov štafetového štrajku.

Požiadavky o zvyšovaní platov

Okrem päťpercentného zvýšenia platov školských zamestnancov v tomto školskom roku, odborári, signatári výzvy tiež požadujú, aby platy učiteľov v základných a stredných školách dosiahli do konca volebného obdobia 1,2- až 1,6-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, u vysokoškolských pedagógov by mali vzrásť na 1,7- až trojnásobok priemeru.

Zároveň chcú, aby platová tabuľka nepedagogických zamestnancov začínala minimálnou mzdou. Zvýšiť by sa mali aj investície do školstva, a to každoročne o 0,3 percenta HDP.

Do konca volebného obdobia by tak na tento účel malo ísť šesť percent HDP.

Školskí odborári chcú v blízkom čase zorganizovať konferenciu o stave školstva a problémoch s jeho financovaním a "nastaviť tak vláde zrkadlo".