Čaplovič chce šetriť, prievidzskú školu zrušiť odmieta

Prievidza sa rok nevie dočkať odpovede ministerstva na žiadosť o zrušenie jednej zo základných škôl.

30. jan 2013 o 19:54 Daniel Vražda

PRIEVIDZA. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) učiteľom vysvetľuje, že im výrazne nepridajú aj preto, že mestá a župy neprepúšťali a nerušili školy. Keď mu prišiel návrh na zrušenie školy v Prievidzi, mesiace nekonal.

Ministerstvo školstva vyše roka definitívne nerozhodlo o vyradení Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi zo siete škôl.

V jednom z čiastkových rozhodnutí z polovice uplynulého roku minister Čaplovič odmietol školu vyradiť.

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková to označuje za porušenie zákona, zásah do kompetencií samospráv a politický lobing. Chce sa brániť aj právnou cestou.

Prievidza navrhla zrušiť dve školy, súhlas dostala len na jednu.

Odpovede nedostali

O vyradenie školy žiadali začiatkom februára minulého roku. Protestovali proti tomu učitelia aj rodičia, ktorí spísali petíciu. Prokuratúra potom rozhodla, že postup mesta je zákonný.

Ministerstvo rozhodovalo o žiadosti magistrátu päť mesiacov. Školu zo siete nevyradilo.

Primátorka tvrdí, že jedným z dôvodov bola možnosť údajného vzniku sociálneho napätia v regióne, čo podľa nej nezodpovedá skutočnosti.

Macháčková podala rozklad v polovici júla. Ani po siedmich mesiacoch sa nedozvedela konečné rozhodnutie.

„Ministerstvo školstva nekoná a ak koná, tak protizákonne a porušuje lehoty. Splnili sme všetky podmienky,“ tvrdí primátorka.

Na školu sa pýtala aj ministra na rokovaní Združenia miest a obcí Slovenska. „Neodpovedal mi. Konštatoval, že niektorí mestskí poslanci, ktorí hlasovali za vyradenie školy, by už takto nehlasovali.“

Ministerstvo školstva na otázky SME ešte v novembri odpovedalo, že nerozhodli. Koncom januára potom namiesto odpovedí prišlo konštatovanie o kvalitách školy.

„Dlhodobo sa umiestňuje na prvých priečkach v hodnotení vedomostných súťaží a olympiád. Ako jediná v meste je ekonomicky samostatná vo vzťahu k rozpočtu mesta,“ zdôvodňoval hovorca ministerstva Michal Kaliňák.

Primátorka hovorí, že nechcú zrušiť program pre nadané deti, ale jeho presun a s tým aj presun dvoch tretín učiteľov.

Piata v meste

Z hodnotenia slovenských škôl mimovládky INEKO vychádza škola ako sedemnásta v poradí v Prievidzskom okrese. V Prievidzi je piata najlepšia z desiatich.

INEKO posudzuje napríklad výsledky testovania deviatakov, úspechy žiakov na súťažiach či počty učiteľov na žiaka.

Kaliňák vysvetľuje, že k rozhodnutiu nevyradiť školu viedli stanoviská školskej inšpekcie aj krajského školského úradu.

Argumenty o tom, že škola je ekonomicky samostatná a žiaci by mali po jej zrušení ďaleko do tried, sú podľa primátorky nepravdivé. Keď to navyše podľa Macháčkovej tvrdil krajský školský úrad, aj ministerstvo to označilo za „neopodstatnené“.

Ministerskí úradníci majú teraz rokovať s vedením mesta a ministerstvo má rozhodnúť v najbližších dňoch.

Mesto chce v budove školy zriadiť archív.