Protifašistickí bojovníci varujú vládnu stranu

Smer varujú pred vplyvom ľudí obhajujúcich režim Jozefa Tisa. Vládna strana sľubuje rýchlu voľbu.

30. jan 2013 o 20:26 Ján Krempaský, Ján Krempaský a tasr

BRATISLAVA. Smer sľubuje, že sa s voľbou nového šéfa Ústavu pamäti národa poponáhľa.

Predsedníčka poslaneckého klubu Jana Laššáková v stredu vyhlásila, že ak sa podarí nájsť vhodného kandidáta, radi by ho zvolili ešte na tejto schôdzi parlamentu, ktorá bude trvať minimálne do konca budúceho týždňa.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v stredu poslancom odkázal, že ústav má viesť odborník, ktorý nebude zľahčovať zločiny Tisovho režimu.

Vo vyhlásení ich vyzývajú, aby pri hlasovaní brali do úvahy zákonnú povinnosť ÚPN pristupovať nestranne k obom sledovaným obdobiam aj protifašistické tradície, na ktorých je postavená moderná slovenská štátnosť.

Tajomník zväzu Roman Hrádecký hovorí, že ich zaskočilo stiahnutie kandidáta Juraja Kalinu. „Úprimne povedané nás zaskočil dôvod. Ak má byť dôvodom kritické vyjadrovanie k slovenskému štátu z rokov 1939 - 45 a k pôsobeniu Jozefa Tisa, tak sme veľmi prekvapení.“

Hovorí, že v Smere, tak ako v celej spoločnosti „sú ľudia, ktorí majú zrejme iné videnie ako my“.

Na otázku, či by sa politici nemali vedieť jednoznačne vyjadriť, čo si myslia o období slovenského štátu, odpovedá, že by od nich čakal, že v Národnej rade prijmú zákon Lex SNP, ktorý by jasne definoval hodnotové zameranie tohto štátu.

ÚPN podľa protifašistických bojovníkov v posledných rokoch nepristupoval rovnako dôsledne k výskumu fašistického režimu ako komunistického a voľbu nového predsedu ÚPN vnímajú ako šancu tento trend zmeniť.

„Ale len za predpokladu, že parlament, a najmä jeho väčšina tvorená Smerom, nebudú podliehať tlaku apologétov Tisovho režimu."