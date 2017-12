Frešo čistí SDKÚ a dráždi Dzurindu

Prezídium SDKÚ rozpustilo nitriansky zväz aj pre kauzu Daňového riaditeľstva.

30. jan 2013 o 20:36 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

Vedenie SDKÚ vyháňa Ondreja Ščurku, pre ktorého hrozila demisiou Iveta Radičová.

BRATISLAVA. Na konci minulého roka naňho kričal v parlamente. Držal sa však zásady, že vnútorné pomery v strane komentovať nebude. Bývalý šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda to už v stredu nevydržal a spochybnil, ako jeho nástupca Pavol Frešo riadi stranu.

Dzurindu vyprovokovalo, že Frešo z SDKÚ vyháňa okresného šéfa strany v Nitre Ondreja Ščurku, známeho z kauzy Daňového riaditeľstva.

Prezídium strany v stredu jednomyseľne rozhodlo o rozpustení miestneho zväzu v Nitre, ktorý Ščurka vedie.

Zmarili jeho ambície

Ščurka chcel v pondelok tohto týždňa kandidovať za krajského predsedu SDKÚ v Nitre. Ak by uspel, zasadol by aj do prezídia strany.

Frešo priznal, že čistka súvisí so Ščurkom. „Veľmi jemne naznačujem, že to súvisí aj s politickou zodpovednosťou a správaním sa pri kauze daňový úrad.“ Pomery v Nitre podľa neho oberajú SDKÚ o voličov.

Kauza Daňová budova Nitra Invest Ondreja Ščurku získala v roku 2011 bez súťaže prenájom za 6,3 milióna eur od Daňového riaditeľstva na čele s nominantom SDKÚ Miroslavom Mikulčíkom ;

získala v roku 2011 bez súťaže prenájom za od Daňového riaditeľstva na čele s nominantom SDKÚ ; Iveta Radičová to označila za klientelizmus, neskôr súhlasila s Ivanom Miklošom, že zákazka je v poriadku,

to označila za klientelizmus, neskôr súhlasila s Ivanom Miklošom, že zákazka je v poriadku, firmu vybrali nanovo, súťaž bola podľa mimovládok ušitá na mieru Ščurkovi.

„Je to nehoráznosť, nijako som sa neprevinil,“ reagoval Ščurka.

Frešo odôvodnil rozpustenie zväzu aj problémami s primárkami, ktoré bližšie nekonkretizoval, a neúspechom v komunálnych voľbách, ktoré boli pred vyše dvoma rokmi.

Spomenul, že SDKÚ kedysi mala v Nitre primátora a teraz má len jedného poslanca. „Ten pád je až o 12 poschodí, takmer, takmer do pivnice,“ vyhlásil Frešo.

SDKÚ sa celoslovensky pohybuje v prieskumoch na prahu zvoliteľnosti.

Dzurinda: Umelé

„Dôvody, ktoré uviedol predseda Frešo na tlačovej konferencii v súvislosti so zrušením miestneho zväzu v Nitre, považujem za absolútne nepravdivé a umelo vykonštruované,“ reagoval v stredu Dzurinda.

Ščurka rozpustenie zväzu napadne na straníckom súde. Ak neuspeje, členovia nitrianskeho zväzu budú musieť podať nové prihlášky do strany. Od prezídia by potom záviselo, koho opätovne prijmú.

„Určite požiadam o preregistrovanie, budem prvý,“ povedal Ščurka. Frešo sa vyhol priamej odpovedi na otázku, či by ho vzali späť.

Ščurka zostal okresným predsedom strany aj po kauze daňovej budovy. Iveta Radičová vtedy hrozila pre Ščurku demisiou.

Scenár na Záhradníka

Rozpúšťaním riešili problémy v SDKÚ aj v roku 2008, ešte pod vedením Dzurindu. Nanovo sa museli registrovať členovia všetkých regionálnych organizácií v Bratislavskom kraji.

Prezídium to urobilo krátko potom, ako členovia okolo Branislava Záhradníka žiadali diskusiu o lídrovi strany a spôsobe jej vedenia.