V kauze Gorila sa začne ďalšie stíhanie, súvisieť má s elektrárňami

Polícia by mala spustiť stíhanie pre podozrenia zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

31. jan 2013 o 9:50 TASR

Stíhanie by sa malo týkať aktivít súvisiacich so Slovenskými elektrárňami z čias Dzurindovej privatizácie.

BRATISLAVA. Polícia by v najbližších dňoch mala spustiť v kauze Gorila ďalšie trestné stíhanie vo veci, a to pre podozrenia zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Uvádza to štvrtkové vydanie denníka Pravda.

Týkať by sa malo aktivít súvisiacich so Slovenskými elektrárňami a s talianskym Enelom z čias privatizácie počas druhej Dzurindovej vlády.

Rozhodnutie o začatí trestného stíhania by prokurátor mohol dať podľa Pravdy najneskôr do začiatku budúceho týždňa. V spise Gorila sa o týchto skutočnostiach priamo nepíše.

Vyšetrovateľ tímu, ktorý rieši kauzu, ich mal získať výsluchmi a z dokumentov, ktoré má k dispozícii.

"Vzhľadom na charakter trestného stíhania a to, že okolnosti spisu Gorila popisujú roky 2005 a 2006, by sa stíhanie mohlo týkať privatizácie elektrární," píše denník.