Stredopravé strany sa z volieb nepoučili, tvrdí sociológ Haulík

Hoci Sme mierne stratil voličov, žiadna z existujúcich opozičných strán podľa Haulíka nič nezískala.

31. jan 2013 o 10:14 SITA

Súčasná spolupráca opozičných strán má podľa sociológa trhlinu. Volič potrebuje vysvetlenie, prečo minulá vláda padla, a čo strany urobili, aby sa to nezopakovalo.

BRATISLAVA. Stredopravé strany sa podľa sociológa Pavla Haulíka z minuloročných parlamentných volieb nepoučili a neurobili kroky, ktoré by im mali vrátiť väčšiu dôveru občanov.

Fico zvládol kauzu Čentéš lepšie, myslí si Haulík

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, Smer je relatívne stabilizovaný z pohľadu preferencií, ale mierne stratil. Žiadna z existujúcich opozičných strán však podľa Haulíka de facto nič nezískala.

„Prinajlepšom si obhájila svoje volebné výsledky, alebo čosi stratila,“ uviedol.

Podľa neho teda zrejme stredopravé strany sa z volieb nepoučili. Uvoľnené hlasy týchto strán smerujú k novým subjektom.

Premiér Robert Fico podľa Haulíka zvládol svoje vysvetlenie v kauze voľby generálneho prokurátora lepšie než svoje aktivity komunikovala s verejnosťou opozícia.

„Lepšie v tom zmysle, že zrejme presvedčil nielen svojich voličov, ale možno aj časť voličov opozície, že to je nie téma prvého významu, že je to niečo podružné, menej dôležité a že to len odvádza pozornosť od riešenia vážnych problémov. Možno samotná žaloba na prezidenta bola pre niektorých opozičných voličov tuhým tabakom,“ myslí si Haulík.

Pravicový volič chce záruky

Súčasná spolupráca opozičných strán má podľa sociológa istú trhlinu. „Tou trhlinou je pád minulej vlády. Nedá sa predpokladať, že volič zoberie ako hotovú vec, že tam, kde minule stroskotali, bez vysvetlenia môžu pokračovať ďalej,“ povedal.

„Akú záruku dá spolupráca tohto typu projektovaná do budúceho vládnutia? Treba vyčistiť stôl,“ s tým, že je potrebné povedať prečo, kto a ako v budúcnosti, aby sa to nezopakovalo.

Podľa Haulíka existujú stále dve interpretácie, prečo padla bývalá vláda. Jedna je taká, že SaS to úplne pokazila tým, že bola proti eurovalu a zablokovala akúkoľvek možnosť spolupráce do budúcnosti.

„Druhá interpretácia bola tá, že euroval nebol skutočný dôvod pádu vlády, pretože bolo len otázkou času, kedy by Fico povolil a podporil euroval. On si nemohol dovoliť dlhodobo euroval blokovať. Čiže to nebol problém, ktorý by nutne musel viesť k pádu vlády,“ konštatoval.

Podľa Haulíka existujú tieto dve interpretácie a zatiaľ nikto nepovedal, ktorá je akceptovateľná a čo to znamená pre budúcnosť.