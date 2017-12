Rast Lipšicovej strany nameral aj Focus, ale miernejší

Voľby by vyhrala s výrazným náskokom strana Smer, ktorej by dalo hlas 36,9 percenta voličov.

Ak by voľby dopadli ako aktuálny prieskum Focusu, Smer by nemohol zostaviť vládu sám.

BRATISLAVA. Nová väčšina poslanca Daniela Lipšica by sa podľa aktuálneho januárového prieskumu agentúry Focus tesne dostala do parlamentu zo ziskom rovných päť percent hlasov oslovených.

V decembrovom prieskume tejto agentúry strana získala 3,7 percenta hlasov. Aj v januári by podľa prieskumu Focusu voľby vyhrala s výrazným náskokom strana Smer, ktorej by dalo hlas 36,9 percenta respondentov (v decembri ich bolo 37 percent).

Opozičné politické strany (KDH+OľaNO+SDKÚ+Most-Híd+SaS+Nova) by podľa tohto prieskumu získali dokopy viac ako Smer - vyše 45 percent.

Agentúra Focus skúmala verejnú mienku od 15. do 22. januára 2013 na vzorke 1 035 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Respondentom položili otázku:

"Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?"

Lídrom pravice by bolo KDH

Na druhej priečke by podľa prieskumu skončilo KDH s 10,9 percenta opýtaných, oproti decembru jeho popularita u respondentov klesla z 11,9 percenta.

Tretia priečka patrí SDKÚ-DS so ziskom 8,8 percenta, oproti decembru mierne posilnila (vtedy mala 8,4 percenta).

Výraznejší nárast preferencií zaznamenalo OĽaNO, ktoré by teraz volilo rovnako ako SDKÚ-DS 8,8 percenta hlasujúcich v ankete, v decembri malo OĽaNO sedempercentnú podporu.

Liberálna SaS by vo voľbách v januári dostala podľa prieskumu 6,9 percenta hlasov, v decembri to bolo 7%.

Najvýraznejšie klesol Most-Híd

Tesne nad hranicou zvoliteľnosti do národnej rady skončil v prieskume Most-Híd, ktorý by dostal 5,2 percenta hlasov opýtaných.

V prípade tejto strany ide o výraznejší prepad oproti decembrovému výsledku, keď v prieskume dostala 7,7 percenta.

Pred bránami parlamentu by podľa prieskumu Focus-u v januári zostala SNS (4,8 percenta), SMK (4,3 percenta), KSS (2,2 percenta), 99%-občiansky hlas (1,4 percenta), Strana zelených (1,2 percenta) a ĽS Naše Slovensko (1 %). Ostatné politické subjekty nezískali ani percento hlasov respondentov.

Podľa prieskumu by bolo volebná účasť 65,7 percenta. Voliť by nešlo 19,5 percenta respondentov a ďalších 14,8 neodpovedalo.