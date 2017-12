SNS je vo vážnej ekonomickej situácii, požičiava jej predseda Danko

Strane SNS poskytol pôžičku vo výške 31-tisíc eur jej súčasný predseda Andrej Danko.

31. jan 2013 o 12:09 TASR

Ján Slota so svojimi nástupcami, Andrejom Dankom (vpravo) a Rafaelom Rafajom (vľavo).(Zdroj: SME - JÁN KROŠLÁK)

BRATISLAVA. Predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS) v zápisnici o uznesení z 10. januára 2013 berie na vedomie "informáciu o vážnej ekonomickej situácii SNS a úverovom vzťahu voči Privat banke".

Kópiu zápisnice má TASR k dispozícii.

Súčasťou zápisnice je konštatovanie, že predsedníctvo berie na vedomie informáciu o skutočnosti, že úverový vzťah zabezpečí čestný predseda strany Ján Slota.

V zápisnici sa uvádza aj informácia, podľa ktorej strane poskytol pôžičku vo výške 31.000 eur jej súčasný predseda Andrej Danko.

Na otázku, či bývalý líder a súčasný čestný predseda Ján Slota rieši nejaký stranícky úver z minulosti, odpovedal Danko vyhýbavo.

"Považujem túto informáciu za vysoko dôvernú a internú záležitosť strany a nechcem sa verejne vyjadrovať k týmto záležitostiam, kým si ich nevyriešime v kuchyni," reagoval.

Na otázku, kedy sa k nim teda mieni vyjadriť, odpovedal stručne: "Keď nastane čas." Danko nebol konkrétny ani pri otázke, či SNS požičiava vlastné peniaze a koľko dodnes na stranícke účely poskytol.

"To sú naše vnútorné stranícke záležitosti. Nechcem sa k nim detailne vyjadrovať," uzavrel Danko.

Informácie, podľa ktorých SNS zaťažuje starý úver, považuje podpredseda SNS Milan Frič za "hlasy z nejakých zákutí".

"Nie. Všetko je v absolútnom poriadku. Toto sú možno hlasy z nejakých zákutí, ale ja viem, že my máme všetko v poriadku. A ak by sme niečo mali riešiť, tak si to vyriešime interne," povedal.

Na priamu otázku, či SNS zaťažuje nejaký starý úver, odpovedal: "Ja nemám vedomosť o tom, že by to bolo takéto niečo".