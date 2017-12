Harabin by posilnil Najvyšší súd sudcami z okresov, Paludu ignoruje

Predseda Najvyššieho súdu hľadá trestného sudcu. Odloženého Petra Paludu si nevšíma.

BRATISLAVA. Predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin požiadal ešte minulý týždeň sudcovskú radu, aby mu odobrila dočasné pridelenie bratislavského okresného sudcu Reného Štepánika.

Súhlas potrebuje na to, aby pridelenie následne odobrila Súdna rada, ktorej Harabin tiež šéfuje. Ak by mu to vyšlo, Štepánik by posilnil trestné kolégium Najvyššieho súdu od apríla a ostal by tam rok.

Tvrdí, že mu ide o riadny chod

Predseda súdu „prestup“ zdôvodňuje tým, že potrebuje zabezpečiť riadny chod v trestnom kolégiu.

Prihlásil sa mu aj dlhoročný trestný sudca Peter Paluda, ktorý v tomto kolégiu pracoval šestnásť rokov.

Od októbra 2010 ho však Harabin preradil do správneho kolégia. Sudca to označil za šikanu a bránil sa, no bez úspechu.

Paluda argumentuje aj tým, že v trestnom kolégiu má „možnosť väčšieho uplatnenia odborných vedomostí ako v správnom kolégiu a zároveň aj menšiu možnosť poškodiť svojou nevedomosťou účastníkov konania“.

Harabina však zrejme tieto argumenty nepresvedčia. „Personálne otázky neriešime cez médiá,“ odkázal cez svoju kanceláriu.

Hovorí, že aj správne kolégium je mimoriadne zaťažené. Šéfka tohto kolégia Ida Hanzelová sa navyše podľa Harabina na Paludu nesťažovala. Jeho prácu naopak hodnotila kladne.

Zavalení prácou

Predseda nevysvetlil, prečo sa rozhodol práve pre Štepánika.

Vo štvrtok zároveň cez tlačovú správu oznámil, že Najvyšší súd je od začiatku roka zavalený prípadmi dovolaní v exekúciách od nebankoviek.

Od Nového roka ich prišlo 360, čo je vraj desaťnásobok minuloročného počtu.

Tieto prípady budú riešiť nielen sudcovia občianskoprávneho, ale aj obchodnoprávneho kolégia. Ani to však podľa Harabina nebude stačiť, a tak chce, aby exekučné veci rozhodovali aj trestní sudcovia.

Šéf Najvyššieho súdu tvrdí, že je pripravený posilniť súd viacerými sudcami z okresov. V žiadosti sudcovskej rade však spomína len jedného.