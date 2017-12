Glváč chce, aby Galka pre modernizáciu vrtuľníkov vyšetrovali

Podľa ministra obrany nakúpili za predchádzajúceho vedenia nepotrebné súčiastky za vyše 16 miliónov eur.

1. feb 2013 o 9:37 sita, tasr

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč (Smer) sa obráti na prokuratúru pre nákup súčiastok na vrtuľníky leteckej záchrannej a pátracej služby za 16,4 milióna eur.

Rezort súčiastky kúpil v období, keď ho viedol Ľubomír Galko (SaS). Sady sú stále v sklade, podľa ministerstva obrany na ne v novembri tohto roku uplynie záručná doba a sú nepotrebné.

Glváč: Galko na moje otázky neodpovedá

Podľa Glváča nákup bol nielen zbytočný, ale na súčiastky boli dojednané nevýhodnejšie záručné lehoty. Ľubomír Galko podľa neho dodnes nevysvetlil účelnosť tohto nákupu.

Minister Glváč preto položil exministrovi obrany sedem otázok o súčiastkach na vrtuľníky a vyzval ho, aby na ne odpovedal a vysvetlil to daňovým poplatníkom.

Okrem iného sa ho pýta, čo má so zakúpenými súčiastkami robiť, prečo dojednal nevýhodnú záručnú dobu, prečo nenaplánoval do rozpočtu výdavky na inštaláciu súčiastok alebo či svoje rozhodnutie považuje za správne.

"Ľubomír Galko na moje otázky neodpovedá, reaguje osobnými útokmi a odvádza pozornosť od tohto škandálu. Považujem túto záležitosť za natoľko závažnú, že sa obrátim na Úrad špeciálnej prokuratúry a možno bude odpovedať orgánom činným v trestnom konaní," vyhlásil minister obrany Martin Glváč.

Galko: Glváč mi žiadne otázky neposlal

Galko tvrdí, že žiadnych sedem otázok od Glváča nedostal. "Je to len trápna snaha prekryť škandál, ktorý objavili médiá a síce nákup dvoch drahých aerotaxíkov takmer za 10 miliónov eur," reagoval na Glváčove tvrdenia Galko.

Galko je presvedčený, že ak by Glváč na ministerstve skutočne pracoval a nerobil si len PR tlačové besedy, tieto súčiastky by boli dávno nahodené. "To zistil teraz po roku, že má súčiastky na sklade?" pýtal sa s tým, že už dávno mohli spomínané vrtuľníky fungovať.