Proces s Majským v pondelok nebude, sudca je chorý

Nový termín vytýčia až po návrate sudcu do práce.

1. feb 2013 o 11:50 TASR

BRATISLAVA. Proces v prípade tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia, ktorý mal pokračovať na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 4. februára, zrušili.

Dôvodom je práceneschopnosť zákonného sudcu. Nový termín hlavného pojednávania s obžalovaným veľkopodnikateľom Jozefom Majským a spol. bude vytýčený až pri príchode sudcu do práce. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Naposledy v tejto kauze na začiatku novembra minulého roku bol na programe výsluch bývalého riaditeľa televízie Nova Vladimíra Železného. Svedok vypovedal prostredníctvom telemosta z Brna.

Výsluch Železného bol naplánovaný už na viacerých pojednávaniach, až do novembra sa ho nepodarilo uskutočniť. Proces s obžalovaným Majským a ďalšími obžalovanými Dávidom Brtvom a Patrikom Pachingerom by sa mohol dostať do záverečnej fázy, pokiaľ nebudú z procesných strán ďalšie návrhy na dokazovanie.