Zrušenie imunity prinesie deformačné žaloby, obáva sa Mikloško

Novela zákona o priestupkoch zrušila priestupkovú imunitu poslancov.

1. feb 2013 o 13:48 TASR

BRATISLAVA. Poslanec KDH Jozef Mikloško si bude do smrti vyčítať, že tak rýchlo súhlasil so zrušením priestupkovej a trestnoprávnej poslaneckej imunity.

Povedal to v piatok v parlamente v rozprave k novele zákona o priestupkoch.

"Ak by v tomto štáte došlo k vážnemu poškodeniu demokracie, potom by sme videli, čo to znamená, že poslanci majú stratu imunity a nemôžu nič. A tiež keď prídu prvé deformačné žaloby na poslancov," uviedol Mikloško v rozprave k novele, ktorá má zrušiť povinnosť polície poslať mandátovému a imunitnému výboru oznámenie o priestupku, ktorý spácha poslanec, generálny prokurátor, prezident, predseda Ústavného súdu a riaditeľ SIS.

Novela zákona o priestupkoch totiž zrušila priestupkovú imunitu poslancov, no výbor nemá určené, čo má s týmto oznámením robiť.

Na druhej strane výbor bude naďalej dostávať oznámenia o spáchaných priestupkoch sudcami, prokurátormi, členmi Policajného zboru a Zboru justičnej a väzenskej stráže.