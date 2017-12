KDH v budove rokovalo, ale nájomné neplatilo

Dlh za priestory v Rači, kde sa stretávali okresní funkcionári, sa vyšplhal na 23-­tisíc eur.

1. feb 2013 o 20:42 Martina Hilbertová, Martina Hilbertová, map

BRATISLAVA. Nájomné za štyri roky dlhovalo KDH račianskemu miestnemu úradu za prenájom budovy. Suma sa vyšplhala na 700-tisíc korún (23 235 eur). Rača nakoniec hnutiu dlh odpustila ako nevymáhateľnú pohľadávku.

Pavol Hrušovský bol šéfom KDH v čase, keď jeho členovia prenájom prestali platiť, k problému sa vyjadrovať nechce. Považuje to za otázku na regionálne štruktúry.

„Ak vzniklo nedorozumenie, som presvedčený, že regionálne štruktúry to hravo zvládnu.“

Penzisti to nezatiahnu

Regionálne štruktúry však tvrdia, že peniaze na splatenie dlhu nemajú.

„Račianske KDH nemá na to, aby zaplatilo niekoľko tisíc eur. Z 95 percent ho tvoria dôchodcovia. Neviem si predstaviť, že by sme sa pokúsili vyzbierať,“ hovorí podpredseda okresnej rady KDH Miloslav Jošt. Dlh tiež spochybňuje.

O odpustení dlhu rozhodli poslanci miestneho zastupiteľstva. Za hlasovala ľavica, pravica i nezávislí. Račania, ktorí boli na rokovaní, hneď protestovali, že teraz to pôjde z ich peňazí.

Budovu v Knižkovej doline prenajal v roku 1996 vtedajší starosta Rače Pavol Bielik (KDH).

Podľa Jošta však zmluvu nepodpísal s KDH, ale s firmou, ktorá ju potom strane prenechala. Priestory využívali okrem členov a sympatizantov strany aj iné inštitúcie. „Uznávam, KDH bolo najviditeľnejší používateľ.“

Podľa radnice KDH neplatilo nájomné v rokoch 2004 až 2007. Potom budovu vrátili miestnemu úradu – zistilo sa, že budova nepatrí Rači, ale obvodnému úradu.

Ešte v roku 2006 vtedajší predseda okresného centra KDH Michal Koniar podpísal dohodu o uznaní dlhu a strana poslala prvú splátku 29 817 korún.

Dnes hnutie tvrdí, že dohodu nemal právo podpisovať, keďže to mohol urobiť len vyšší funkcionár.

Na vyčíslenie nečakali

Kým bývalé vedenie račianskej radnice uvažovalo, že sa pre dlh obráti na súd, súčasné vedenie navrhlo, aby ho nevymáhali.

Pred poslancami argumentovali rozsudkom Najvyššieho súdu z roku 1986, podľa ktorého i keď niekto dlh uzná, neznamená to, že niekomu skutočne dlhoval.

„Predchádzajúce vedenie vedelo, že to takto dopadne, preto to neriešilo a chceme to konečne uzavrieť, nech to vypadne z účtovníctva,“ povedal starosta Peter Pilinský.

Poslanec Michal Drotován (SDKÚ) požadoval materiál stiahnuť a vyčísliť, aké náklady na energiu, vodné, stočné, plyn, teplo zaplatila Rača za dané obdobie.

To, že tieto náklady mestskej časti vznikali, priznala aj prednostka úradu Jana Pešková. Väčšina poslancov si však na ich vyčíslenie nepočkala a zmazanie dlhu odobrila.