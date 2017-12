Revolúciu na Kube si pripomenuli komunisti aj ľudia zo Smeru

Robert Fico tentokrát pre pracovné povinnosti pozvánku kubánskeho veľvyslanectva odmietol.

3. feb 2013 o 9:07 SITA

BRATISLAVA. Ovládnutie Kuby Fidelom Castrom v januári 1959 sa aj tento rok Veľvyslanectvo Kubánskej republiky rozhodlo pripomenúť recepciou. Pozvanie prijali členovia vládneho Smeru, komunistickej strany, ale aj zástupcovia rezortu diplomacie.

Premiér Robert Fico, ktorý sa po minulé roky na podujatí zúčastňoval, tentokrát podľa svojej hovorkyne Beatrice Hudákovej na recepcii nebol. V čase jej konania bol na výjazdovom pracovnom programe na severe Slovenska.

"Na recepcii sa zúčastnilo viac ako 300 pozvaných hostí, medzi ktorými boli poslanci Národnej rady, riaditelia ministerstiev hospodárstva, práce a sociálnych vecí, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva, kultúry, členovia strany Smer, vedenie niektorých slovenských univerzít, novinári a podnikatelia obchodujúci s Kubou," informuje ambasáda na svojej webovej stránke.

Za komunistickú stranu prijali pozvanie členovia jej vedenia.

Dzurinda: Je to neprijateľné

Bývalý šéf našej diplomacie Mikuláš Dzurinda hovorí, že za jeho pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí na oslavy kubánskej revolúcie nikto z vedenia nechodil.

"Oslavovať kubánsku revolúciu a jej produkt - nedemokratický režim - považujem v demokratickej spoločnosti za neprijateľné," reagoval cez hovorkyňu SDKÚ Janku Zvončekovú Dzurinda.

Šéf parlamentného zahraničného výboru František Šebej účasť na takejto recepcii nepovažuje za primeranú.

"Kuba nie je demokratická krajina, je to diktatúra. Je to na ich rozhodnutí, ale dávajú tým signál voličom, ktorí by to mali zhodnotiť. Súvisí to aj s tým, k čomu sa Smer hlási, samotná strana je cez SDĽ pokračovaním bývalej komunistickej strany," povedal Šebej agentúre SITA.

Lajčák svojich ľudí bráni

Rezort zahraničných vecí tvrdí, že Miroslav Lajčák na recepcii nebol a prítomnosť svojich zástupcov na akcii bráni.

"Pokiaľ sledujete dianie na Kube, iste viete, že v poslednom období došlo v krajine k síce obmedzeným, ale na kubánske pomery najrazantnejším ekonomickým reformám za celé viac ako 50-ročné obdobie komunistickej vlády (umožnenie drobného podnikania, prenájom poľnohospodárskej pôdy súkromníkom, uvoľnenie trhu s nehnuteľnosťami a motorovými vozidlami) a celému radu liberalizačných reforiem, vrátane rešpektovania náboženskej slobody, prepustenia politických väzňov z minulosti a liberalizácie cestovania občanov do zahraničia, ako aj emigrantov na Kubu," hovorí Renáta Goldírová z rezortu diplomacie.

Ministerstvo pripomína, že Slovensko neustále vyzýva kubánske vedenie na medzinárodných fórach aj v bilaterálnych stykoch na dodržiavanie ľudských práv.

Samotné členské štáty Európskej únie podľa Goldírovej prejavili záujem prekonať doterajšiu stagnáciu vo vzájomných vzťahoch s Kubou, ktorá nepriniesla žiadne pozitívne výsledky, a podporiť reformný proces na ostrove formou dialógu a spolupráce s kubánskou vládou.