Kaliňák o NKÚ: Nebudeme predsa pomáhať opozícii

Opozícia musí podľa Kaliňáka ukázať, že si za svojim kandidátom do NKÚ stojí. Podľa Procházku je to nezmysel.

3. feb 2013 o 14:40 TASR

Opozícia musí podľa Roberta Kaliňáka ukázať, že si za svojim kandidátom do NKÚ stojí. Podľa Radoslava Procházku je nezmysel, aby zaňho hlasovali všetci.

BRATISLAVA. Požiadavka Smeru, aby opozícia do jej posledného člena jednotne hlasovala za svojho nominanta na post šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, má podľa podpredsedu Smeru Roberta Kaliňáka logiku.

Ako upozornil, vládna strana nebude opozícii asistovať pri hádkach, v ktorých pokračujú aj po páde predchádzajúceho kabinetu Ivety Radičovej. "Nebudeme predsa opozícii pomáhať," podčiarkol v dnešnej diskusnej relácii STV O 5 minút 12.

Dodal, že Smer aj v budúcnosti očakáva, že ak príde s nominantom do NKÚ úzka skupina opozičných lídrov, ktorá má nulovú podporu vo vlastných stranách, tak celá opozícia musí hlasovaním ukázať, že za týmto kandidátom stojí.

Pripomenul, že v doterajších hlasovaniach chýbalo 20 opozičných hlasov, keďže Smer garantoval podporu svojich 10 zákonodarcov.

Procházka: Kalinu dali dole, lebo nebol ľudácky

Poslanec za KDH Radoslav Procházka však tieto počty spochybnil, keďže, ako upozornil, išlo o tajné hlasovanie, kde sa nedá dokázať, či poslanci za Smer konali tak, ako verejne deklarovali. "Nič perfídnejšie ako to, čo robí Smer vo vzťahu k predsedovi NKÚ, sa mu za toto volebné obdobie nepodarilo," podčiarkol.

Za nezmysel považuje, aby úplne všetci zástupcovia opozície hlasovali za navrhovaného nominanta. "Nemá to absolútne žiadnu oporu v ničom, ani v normálnej logike, ani parlamentnej kultúre. Slúži to len na to, aby tých ľudí, ktorí sa na to nechajú namotať, čiže niektorí lídri opozície, mohol premiér Robert Fico "vymáchať" v ich vlastnom blate," zdôraznil Procházka s tým, že on sa na tomto odmieta podieľať.

"Smer dal Kalinu dole, lebo nie je dosť ľudácky," konštatoval Procházka. Ako pripomenul, Kalina má vyhranený, odôvodnený a historicky zargumentovaný názor na slovenský vojnový štát.

"Kam sme sa to dostali, že strana, ktorá sa tvári na sociálno-demokratickú, dá dole človeka, lebo si myslí, že Tisov štát nebol v poriadku?" zamyslel sa.

Podporu Tisa v Smere nevidí

Kaliňák mu oponoval, že to nie je pravda. Poznamenal, že súčasťou demokratickej spoločnosti je právo na zmenu názoru tak, ako to v tomto prípade spravil poslanecký klub sociálnych demokratov.

Jediné, čo sa Kaliňák dozvedel, je, že Kalina o sebe podal nejaké správy, v ktorých nepovedal všetko.

Moderátorka relácie sa ho pýtala, či v Smere existujú názory, ktoré uznávajú pozitíva slovenského vojnového štátu.

"Ja žiadne pozitíva nevidím," podotkol. Na otázku, či sú nejakí jeho kolegovia v parlamente, keďže boli niektoré takéto stanoviská medializované, Kaliňák reagoval, že sa s poslaneckým klubom Smeru stretáva iba obmedzene a túto tému s ním nepreberajú.