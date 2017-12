Knieža má obľúbenú dedinu na Slovensku, nosia mu z nej kompóty

V maďarskej obci na juhu Slovenska majú české knieža za svojho, navštívili ho v Prahe aj vo Viedni.

3. feb 2013

Karel Schwarzenberg má na Slovensku obľúbenú dedinu, prispel na kostol, vymieňajú si návštevy.



HAJNÁČKA. V Hajnáčke na juhu Slovenska poznajú českého ministra zahraničných vecí a neúspešného kandidáta na prezidenta Karla Schwarzenberga deti v škole aj dôchodcovia.

Titulujú ho zásadne knieža a hovoria o ňom priateľsky.

Knieža im to vracia. Na jednom z oficiálnych stretnutí, kde ktosi spomenul slovenskú obec, konštatoval, že Hajnáčka je jeho „oblíbená vesnice“.

Aj sa pristaví, aj si vypije

„Knieža tu pozná skoro každý. Ale to nie je také knieža, že sa s nikým nerozpráva a len pozerá. Keby ste sa s ním stretli, ani by ste nevedeli, že to je nóbl pán. Aj pálenku a víno ochutnal, aj na kostol prispel,“ hovorí stará pani s výrazným maďarským prízvukom a uznanlivo pokyvkáva hlavou.

„Sme kamaráti už dvadsať rokov,“ hovorí o dedine Schwarzenberg. „Prišli mi aj na narodeniny. Mám ich veľmi rád. Je to jedinečné, krásne miesto. Keby to bolo bližšie, chodil by som častejšie. Dúfam, že sa mi v máji podarí do Hajnáčky znovu prísť.“

Starosta a kurátor miestnej farnosti Jozef Hunyák (Most) sa stretol so Schwarzenbergom niekoľkokrát. Najprv na Pražskom hrade, potom pri poklepávaní základného kameňa kostola v Hajnáčke, išiel ho navštíviť aj do Viedne a nakoniec sa dostal medzi vyvolených pri oslave kniežacích sedemdesiatin. Zakaždým nabalený miestnymi špecialitami.

„Kapustné závitky, broskyňové kompóty, klobásy, slanina a vínko. Všetko sme v pote vlastnoručne dorobili,“ vraví starosta.

Hajnáčania sa k Schwarzenbergovi dostali úplnou náhodou. Starosta sa rozhodol, že splní sen miestnych, aby mali po dlhých rokoch vlastný kostol. Desaťročia sa tlačili vo vlhkej, chladnej modlitebni, ktorá pripomínala malú dedinskú chalupu.

Podľa starostu aj podmienky v nej prispeli k tomu, že tam ochorel a napokon aj zomrel jeden z farárov. Vie, o čom hovorí, pretože tam miništroval.

V obci založili nadáciu a pred takmer dvadsiatimi rokmi začali zbierať peniaze. „Stretol som sa aj s kardinálom Korcom a poprosil som ho o príspevok. Povedal, synovia moji, budem sa za vás modliť. Hovorím, modliť sa vieme aj v Hajnáčke,“ smeje sa Hunyák a od kardinála „vymodlil“ 30–tisíc korún.

Jozef Hunyák vo svojej pracovni. FOTO: SME - JÁN KROŠLÁK

Prezident tam ešte nebol

Keď už stavba kostola naberala reálne obrysy, povedali si v Hajnáčke, že u nich ešte nikdy nebol žiadny prezident. Maďarský konzul sprostredkoval kontakt na Pražskom hrade a starosta s delegáciou sa vybrali pozvať federálneho prezidenta Václava Havla na vysvätenie základného kameňa.

K jeho vtedajšiemu kancelárovi Schwarzenbergovi prišli neskoro. „Išli sme autobusom, ale cestovať autobusom je iné ako autom. Horko– ťažko sme sa tam dostali, kým sme sa prezliekli, bolo neskoro,“ opisuje prvé stretnutie starosta.

Sekretárka oznámila, že kancelár už má iný program. Sklamaný starosta sa chystal na odchod, no vtedy sa otvorili ďalšie dvere. Poučili ich, ako sa majú správať, že kancelár má len štvrťhodinku.

„Vo dverách stál knieža Schwarzenberg a zdraví po maďarsky, jónapod. Hovorím si, že už sme doma. Prezradil, že má starú mamu Maďarku. Položil som na stôl nejaké vínko, plnenú kapustu a také domáce veci a na druhý stôl som rozprestrel projekty kostola. Knieža potom sekretárke povedal, že dnes už nikoho neprijíma a dodal, že Hajnáčka mu stačí,“ opisuje Hunyák a pochvaľuje si prehliadku Pražského hradu, ktorú im knieža zariadil.

Schwarzenberg si najprv myslel, že prišli pýtať peniaze, ale keď zistil, že Hajnáčania žiadajú len Havlovu návštevu, prekvapilo ho to. Začal ju organizovať a vyzeralo to nádejne.

Jeden z úradníkov povedal, že to nie je problém. Havel vraj priletí do Boľkoviec pri Lučenci a odtiaľ pôjde do Hajnáčky.

„Ale potom prišiel ďalší a povedal, že to je nemožné. Zarmútilo nás to. Knieža sedel vedľa mňa, tak som ho takto buchol po pleci a hovorím: Čo keby ste prišli vy? Opýtal sa: Můžu? Hovorím, samozrejme.“

Kancelár dodržal sľub a cestou z Maďarska sa zastavil. Starosta pripravil švédske stoly, dokonca zabezpečil aj Češku, kvôli možnej jazykovej bariére.

„Knieža netrafil do úradu, ale do krčmy oproti. Malér. Kancelár je v krčme. Hneď ho ponúkali, ale vtedy povedal heslo, ktoré dodnes platí v Hajnáčke: Obžerstvím a opilstvím nemůžeme jít ke stolu Páně. Pripomenul som mu to, aj keď sme sa stretli na hrade,“ rozpráva starosta.

Hajnáčania podonášali vlastné koberce, stoličky, kvety, uvarili domáce jedlo. Schwarzenberg vystúpil v amfiteátri a pozdravil ich v mene Havla.

„Prezident môže ľutovať, že sem nemohol prísť,“ takto podľa starostu zhodnotil návštevu kancelár.

Na kostol prispelo aj knieža. FOTO: SME - JÁN KROŠLÁK

Navštevovali sa ďalej

Knieža potom na revanš prijal starostu na hrade. Hajnáčania mali podľa Hunyáka dostať z prezidentskej kancelárie milión korún na kostol, ale keď Havel tesne pred rozpadom federácie odstúpil, nedostali nič. Zato od kniežaťa dostali „riadnu sumu“. Koľko, to starosta na prianie kniežaťa neprezradil.

V roku 1994 stál kostol s dvomi vežami v strede dediny. V Hajnáčke, kde žije 90 percent Slovákov maďarskej národnosti, káže momentálne poľský farár po slovensky a nikomu to neprekáža. Maďarským sa do dediny nejako nechcelo.

Hajnáčania pozvali knieža aj na vysviacku. Schwarzenberg ocenil, že ho zavolali, aj keď v tom čase už nebol na Pražskom hrade, a zavolal ich k sebe do Viedne.

„Našli sme Schwarzenberský palác. Prijali nás a povedali – tradičné meškanie z Hajnáčky, my ideme do Luxemburska,“ smeje sa starosta. „Knieža hovorí: Rušíme cestu do Luxemburska, venujeme sa hosťom. Aj tak bolo. Uctili si nás, ako sa patrí.“

Verbovali voličov

Hajnáčka prežívala aj nedávny prezidentský súboj v Česku a priali si, aby vyhral „ich“ Schwarzenberg. Starosta Hunyák sa nepriamo podieľal aj na kampani, všetkých známych z Česka prehováral, aby knieža volili.

Schwarzenberg by sa mal v Hajnáčke objaviť znova tento rok. Pozvali ho na dvadsiate výročie kostola. Vraj urobí všetko preto, aby prišiel.

„Knieža povedal, že Boh rozhoduje o tom, či bude, alebo nebude prezidentom, ale do Hajnáčky sa posnažím prísť,“ hrdo reprodukuje Schwarzenbergove slová Hunyák.