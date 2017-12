Lipšic by bol ideálny šéf prokuratúry, myslí si Procházka

Daniel Lipšic povedal, že Radoslav Procházka má uňho dvere otvorené. Procházka vraví, že aj Lipšic uňho.

3. feb 2013 o 19:51 Monika Tódová, Monika Tódová, sita

BRATISLAVA. Poslanec KDH a líder združenia Alfa Radoslav Procházka má k nám do strany dvere otvorené, vyhlásil v sobotu Daniel Lipšic.

„Nová väčšina je hnutie otvorené pre ľudí, ktorí sú prínosom pre slovenskú politiku. Rado Procházka určite tým prínosom je,“ povedal šéf Novy. Naposledy vraj o možnej spolupráci hovorili ešte v októbri minulého roka.

Procházka: Ja nepredávam vysávače

Procházka má už dlhšie konflikty s vedením KDH. Potom, ako strana neprejavila záujem o jeho manifest Alfa, povedal, že za hnutie už nebude nikdy kandidovať.

K Lipšicovi však zatiaľ nesmeruje. „Ja nepredávam vysávače, aby som teraz chodil od dverí k dverám a čakal, kde dajú viac. Moje dvere sú rovnako otvorené ako tie Danove, akurát budem usilovať, aby viedli do väčšej miestnosti, ako je tá, ktorú si vyhradil on,“ povedal Procházka.

Politiku chce meniť od základu

Tesná väčšina pre pravicový „zlepenec II“ sa mu nezdá ako dostatočný cieľ, politiku chce meniť od základu. Ako presne, má povedať v najbližších dňoch.

„Dano pre mňa typovo, aj doterajšou profiláciou predstavuje ideálneho generálneho prokurátora. Ak to raz bude závisieť odo mňa, určite sa ho na to pokúsim presvedčiť. To bude moja ponuka pre neho.“