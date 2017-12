Paška pomáha poslancom na vlak v čase, keď majú sedieť v parlamente

Hlina: Je to arogancia s požehnaním vedenia

Objednávkový lístok na vlak si pri prezenčných listinách všimol ALOJZ HLINA. Poslancom prístup vytkol už v piatok. Cez víkend napísal blog, že je to megadrzosť.

Doteraz ste o takejto praxi nevedeli?

„Prvýkrát som to videl až tento piatok. Všetci vieme, že poslanci na skorší vlak chodievajú, aj chodiť budú. Ale to, že to tam niekto aj s požehnaním Národnej rady takto verejne položí, je nenáležité a arogantné.“

Štefanovi Kuffovi sa nepáči, že poslanci na seba vzájomne útočia.

„Viacerí poslanci nie celkom rozumejú svojej misii, čím nechcem povedať, že je to aj Kuffov prípad. 90 percent z nich si myslí, že ich úlohou je tam byť aj nabudúce, ale ja s nimi bandu biť nebudem.“

Kuffa sedel v pléne už o deviatej ráno a nepáči sa mu, že sa kritizujú len tí, čo odišli skôr.

„Áno, je pravda, že on tam býva zodpovedne. Z úcty k ľuďom by sme si však mali na to dávať pozor. Viete si predstaviť, že by si v niektorom závode zamestnanci objednávali miestenky na vlak so skorším odchodom, ako je čas, keď im končí zmena?“

Poslanci sa často bránia, že nemôžu byť prirovnávaní k obyčajným ľuďom, ktorí musia byť v práci určitý čas, a že pracujú, aj keď nie sú v parlamente.

„Život je ťažký a netvrdím, že úlohou poslanca je tam stále sedieť. Ale určite ma nikto neprinúti skonštatovať, že úlohou poslanca je tam nesedieť. Veľa poslancov toto zadanie spĺňa dokonale.“

Aké iné riešenie by ste odporučili?

„Nechám to na zvážení každého jedného poslanca, ja im do svedomia nevidím. Ale príde mi voči ľuďom chrapúnske položiť objednávkovú listinu na lístky hneď vedľa prezenčiek. Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije, a to, čo sa stalo v piatok, to bol nonsens. V parlamente nemal ani kto zákony predkladať a neviem, či si niečo také Národná rada pamätá.“