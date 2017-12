Harabin obhajuje imunitu sudcov, Smer návrh upraví

Politici chcú trestnoprávnu imunitu sudcov zrušiť, Štefan Harabin sa bojí účelových trestných stíhaní.

4. feb 2013 o 13:10 SITA

BRATISLAVA. Vládny Smer pripomienkuje návrh na zrušenie sudcovskej imunity a preložiť ho chce v podobe, aby sa vylúčila akákoľvek hrozba účelového zneužitia straty trestnoprávnej imunity sudcov.

Potvrdil to predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer), ktorý zodpovedá za prípravu návrhu. Návrh už poslal sudcovským stavovským organizáciám.

"Plánujeme diskusiu," konštatoval s tým, že odpovede od organizácií zatiaľ nedostali.

Návrh na zrušenie sudcovskej imunity má širokú podporu všetkých politických strán. Sudcom by po novom zostala tzv. funkčná imunita.

Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková sa už skôr vyjadrila, že to znamená, že sudcovia by požívali imunitu pri výkone funkcie sudcu, nemohli by byť teda stíhaní za rozhodovaciu činnosť a za právny názor, ktorý vyjadria v rozhodnutí.

Novela podľa Madeja predpokladá, že na súhlas s vydaním na trestné stíhanie sudcu sa už nebude vyžadovať súhlas ústavného súdu. Zároveň by sa malo uviesť do ústavy, že sudcu za rozhodovanie nebude možné trestne stíhať.

Harabin: Nie je to výhoda, ale ústavné právo

Predseda súdnej rady a najvyššieho súdu Štefan Harabin si ale myslí, že súčasný model imunity sudcov je dobrý.

"Imunita sudcov, to nie je výhoda sudcu, to nie je výsada sudcu, to je ústavné právo účastníka konania - procesnej strany na zákonného sudcu," povedal Harabin.

Šéf súdnej rady sa totiž obáva možnosti účelových trestných stíhaní, ktorých cieľom by bolo dostať zákonného sudcu od prípadu preč.

Ak by už Ústavný súd nemusel dávať súhlas s vydaním na trestné stíhanie sudcu, mohla by podľa Harabina niektorá procesná strana súdneho sporu podať účelové trestné oznámenie, začne sa formálne trestné stíhanie a sudcu z konania dostanú preč.

"Potom sa môže stať, že druhá procesná strana dá trestné oznámenie na nového sudcu a tým sa môžeme dostať do začarovaného kruhu, že budú ešte väčšie prieťahy v konaní, ako máme teraz," povedal.

Keď dostane súdna rada konkrétny návrh na zrušenie trestnoprávnej imunity, tak k nemu vysloví svoje výhrady. Podľa Harabina však trestné stíhanie v prípade sudcov nemôže byť iba v rukách policajtov.

"To by viedlo k policajnému štátu," povedal. Posudzovanie Ústavným súdom je podľa neho istiaci prvok.

V parlamente môže byť novela už v marci

Predseda ústavnoprávneho výboru predpokladá, že parlament by o novele mohol v prvom čítaní rokovať na marcovej schôdzi, zatiaľ nekonkretizoval, aká bude jej výsledná podoba.

Poslanci si v aktuálnom volebnom období po rokoch zrušili trestnoprávnu imunitu, o priestupkovú imunitu prišli ešte za vlády Ivety Radičovej.

Smer vtedy zrušenie trestnoprávnej imunity pre poslancov odmietol.