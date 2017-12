Gašparovičova ochranka neukáže, kde jazdila

Kaliňák taký tajný nebol

Knihu jázd ministra vnútra zverejnili ľahko, hovorí právnik VLADIMÍR ŠÁRNIK, ktorý sa dlhodobo venuje slobodnému prístupu k informáciám.

Má ministerstvo vnútra právo nezverejniť knihy jázd prezidentovej ochranky z roku 2009?

„Nenachádzam v infozákone oporu na takýto postup, keďže v minulosti už tak ministerstvo učinilo.“

Minulý týždeň ukazovali tieto knihy neverejne poslancom a teraz tvrdia, že nevedia, ktoré autá to sú. Ako to možno vysvetliť?

„Zjavne minimálne v jednom prípade poskytli nepravdivé informácie.“

Ako sa vám v roku 2009 podarilo získať informáciu z knihy jázd auta s ministrom Kaliňákom?

„Nebolo to ťažké. Podali sme žiadosť, ktorú nám najskôr Úrad na ochranu ústavných činiteľov zamietol veľmi povrchným spôsobom. Rozhodnutie sme napadli rozkladom, ktorému vtedajší minister Kaliňák vyhovel.“

Občianskemu združeniu Tatry na infožiadosť neodpovedala väčšina obcí v Košickom kraji. Nie je prístup niektorých inštitúcií k zákonu príliš benevolentný?

„Je. Hlavne v samospráve je ešte stále mentalita, že občan nemá úradu dávať úlohy alebo ho nadmerne zaťažovať, či kontrolovať. Ale má prichádzať s prosbou a byť vďačný, keď sa mu vyhovie.“

Obce sa naopak sťažujú na šikanózne sťažnosti, ktoré ich vraj zahlcujú. Je potrebná zmena zákona?

„Žiadalo by si to serióznu štatistiku. Predovšetkým jasne povedať, čo považujú za šikanózne žiadosti a koľko času venujú ich vybavovaniu. Nie som si však istý, či je to možné legislatívne vyriešiť bez vážneho oslabenia práva na informácie. Mohli by sme sa totiž do〜čkať novely v znení, že žiadosť sa nevybaví, ak je šikanózna. A skúsenosť nám vraví, že takou bude nakoniec takmer každá.“