Viete, že železnice ponúkajú zľavu na taxi? Taxikári nie

O službe nie sú dobre informovaní zamestnanci železníc ani zmluvných taxislužieb.

BRATISLAVA. Zľavu na odvoz taxíkom z viacerých slovenských staníc ponúka cestujúcim Železničná spoločnosť Slovensko. V skutočnosti to však veľmi nefunguje.

Na zľavu lákali napríklad minulý týždeň vo vlaku Tajov pri vjazde na hlavnú stanicu v Bratislave. Bližšie informácie záujemca získa v zákazníckom stredisku na stanici, znel oznam.

Pri predajnom okienku o žiadnej zľave na taxík nevedeli, v zákazníckom stredisku po dlhšom hľadaní ponúkli kontakt na firmu Taxi Bratislava, s ktorou majú mať železnice zmluvu.

Na dispečingu taxislužby o zľave dvaja dispečeri nič netušili. Tvrdili, že ponuka platila len do konca minulého roku.

Železnice si ponuku znovu overili a tvrdili, že zmluva o poskytovaní zľavy naďalej platí.

Spolumajiteľ spoločnosti Taxi Bratislava Ján Bikár potom tvrdil, že jeho dispečeri mali zlé informácie.

Zmluva podľa neho platí, len menia podmienky.

Zľavu 10 percent dajú, až keď jazdné prekročí sumu 3,80 eura. Doteraz bola hranica 3,32 eura.

K pôvodnej zmluve pripravujú dodatok.

Podobné problémy s taxíkmi majú železnice aj v iných mestách, kde tiež ponúkajú zľavu v jednej taxislužbe.

Dispečerka z nitrianskeho Profi Taxi povedala, že o zľave počuje prvýkrát.

V košickom CTC Taxi najskôr o ničom nevedeli, po preverení informácie povedali, že zľavu dávajú pri sume nad štyri eurá a nie 3,32 eura, ako stojí na stránke železníc.

Dispečer z taxislužby v Liptovskom Mikuláši sa na zľavu tiež musel spýtať, a potom povedal, že teoreticky ju dať môžu, ale musel by sa opýtať šéfa, o akú trasu pôjde.

V Trnave neplatí uvedená zľava 20 percent, ale iba 10.

V Banskej Bystrici zľavu poskytuje BB Taxi, v Žiline RL Taxi. Zľavy sa pohybujú od 10 do 20 percent, väčšinou platia len pri sume vyššej ako 3,32 eur.

V taxíku stačí predložiť platný cestovný lístok alebo železničný preukaz. „Zľavu možno využiť v čase jeho platnosti alebo v nadväznosti na príslušný vlak,“ povedala riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Slavomíra Šubrtová.

Bratislavské taxíky sa dajú podľa nej využiť nielen na telefonickú objednávku, ale dva majú vyhradené miesta priamo na stanici. Cesta taxíkom priamo zo stanovišťa je spravidla dvakrát drahšia ako pri objednávke cez telefón.

V Bratislave železnice ponúkajú zľavu na taxíky Taxi Bratislava od roku 2008. Prieskum železníc podľa hovorkyne ukázal, že ostatné taxislužby nemali o službu záujem.

„Bola snaha o podobnú službu aj na stanici v Petržalke. Dodnes sa však nepodarilo nájsť záujemcu,“ hovorí Šubrtová.

Taxi in Bratislava? Oh my god