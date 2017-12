Poslanecké kancelárie vytopilo prasknuté kúrenie

Voda zaplavila kancelárie Martina Fronca, Ivana Uhliarika, Júliusa Brocku či Jany Žitňanskej.

5. feb 2013 o 13:24 SITA

BRATISLAVA. Minimálne sedem poslaneckých kancelárií na Západnej terase Bratislavského hradu vytopilo.

Haváriu kúrenia oznámil v piatok poslanec za Smer Ľubomír Petrák.

"Zistilo sa, že ide o prasknutú gumovú hadicu vykurovacej vody na telese kúrenia. Zatiaľ sa nezistilo ľudské zavinenie," uviedla Jana Verbichová z komunikačného oddelenia parlamentu.

Voda, ktorá vytiekla zo systému kúrenia, zaplavila tri pracovne na prvom poschodí, tri pracovne na prízemí a čiastočne aj sociálnu miestnosť v suteréne.

"V pondelok, keď voda prestala tiecť zo stropov, podkladné vrstvy boli silne nasiaknuté, bolo zistené, že voda sa objavuje aj v ďalších šiestich či siedmich kanceláriách a na priľahlých chodbách," spresnila Verbichová.

Škody dokumentuje poisťovňa

Stav a rozsah škôd teraz dokumentuje poisťovňa, privolaná organizácia na odstraňovanie havárii skúma možnosti odstránenia vlhkosti.

"Preto nie je možné teraz vyčísliť rozsah škôd a ani termín odstránenia škôd," konštatovalo tlačové oddelenie parlamentu.

Okrem Petrákovej kancelárie vytopilo aj poslancov za KDH Martina Fronca, Ivana Uhliarika a Júliusa Brocku, zákonodarcov za Smer Dariny Gabániovej a Viery Mazúrovej či nezaradenej Jany Žitňanskej.

Žitňanská prišla o obrázky a knihy

Žitňanská podľa vlastných slov v piatok zachraňovala, čo sa dalo. Zatiaľ čaká, či sa podarí zachrániť údaje z počítača, ktorý sa suší, prišla aj o množstvo obrázkov, ktoré dostala od rôznych ľudí a mala ich vystavené v kancelárii. Rozlúčiť sa musí aj s knihami, ktoré voda zničila.

"Nie je to dráma, ale je to nepríjemné, že teraz v parlamente nemám miestnosť, kde by som pracovala. Ale mohlo to dopadnúť aj horšie, ak by napríklad skratovala elektrika a niekomu sa niečo stalo," konštatovala Žitňanská.