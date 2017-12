Post rómskeho splnomocnenca by sa mal podľa Polláka posilniť

5. feb 2013 o 15:50 TASR

Splnomocnencovi vlády pre rómske komunity prekáža, že v súčasnosti má úrad iba postavenie poradného orgánu vlády.

BRATISLAVA Kompetencie úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity by sa mali v budúcnosti posilniť. Myslí si to jeho súčasný šéf Peter Pollák (OĽaNO), ktorý chce takúto zmenu presadzovať.

Prekáža mu napríklad, že v súčasnosti tento úrad má iba postavenie poradného orgánu vlády, chýbajú mu však kompetencie v oblasti realizácie programov a politík.

"Do budúcna je potrebné rozmýšľať nad tým, aby úrad mohol sám implementovať veci, ktoré sú nevyhnutné. Čiže musí mať kompetenciu realizovať to, čo sa rozhodol urobiť a mohol manažovať projekty i programy bez toho, aby sa musel spoliehať, že jeho filozofiu budú napĺňať ostatní," podotkol.

Pollák by chcel rovnako posilniť napríklad postavenie samotného splnomocnenca. Sám ako poslanec parlamentu neraz údajne musel využiť svoj post zákonodarcu, aby o pripravovaných zmenách hovoril priamo so zainteresovanými ministrami. Bez funkcie zákonodarcu by sa však podľa vlastných slov zrejme takýchto stretnutí domáhal zbytočne.