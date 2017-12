Školskí odborári zaslali vláde výzvu na zlepšenie financovania

Líder odborárov nechcel povedať, či zváži ďalšie protesty, ak vláda požiadavky neprijme.

BRATISLAVA. Školskí odborári poslali na Úrad vlády a ministerstvu školstva výzvu, kde zhrnuli svoje požiadavky.

Okrem väčšieho balíka peňazí do školstva signatári volajú po priamom financovaní škôl štátom, aby sa dalo kontrolovať, ako boli peniaze využité.

Líder školských odborárov Pavel Ondek nechcel povedať, či zväz zváži ďalšie protestné aktivity v prípade, ak vláda nebude rešpektovať ich požiadavky.

"Musí o tom rozhodnúť Rada zväzu, uvidíme, ako sa s tým vyrovná vláda," reagoval dnes Ondek.

Dokument odborový zväz vytvoril v spolupráci s Radou vysokých škôl, zástupcami cirkevných, súkromných, umeleckých, samosprávnych škôl, riaditeľov gymnázií a Slovenskou komorou učiteľov.

Žiadajú tiež zvýšenie taríf v rokoch 2014-2016

V dokumente odborári volajú po ďalšom päťpercentnom zvýšení platov od 1. júla tohto roka pre pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov.

Signatári okrem toho žiadajú vládu, aby pre roky 2014-2016 zabezpečila v rozpočte peniaze na zvýšenie platových taríf tak, aby platy učiteľov či psychológov v základných a stredných školách dosiahli do konca volebného obdobia 1,2- až 1,6-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Učiteľský plat by mal podľa výzvy dosiahnuť aspoň 70 percent mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov na Slovensku.

Plat vysokoškolských pedagógov by mal v rovnakom horizonte vzrásť na 1,7- až trojnásobok priemeru.

Platová tabuľka by mohla začínať minimálnou mzdou

Tvorcovia výzvy zároveň chcú, aby sa platová tabuľka nepedagogických zamestnancov začínala minimálnou mzdou.

Zvýšiť by sa mali aj investície do školstva, a to každoročne o 0,3 percenta HDP. Do konca volebného obdobia by tak na tento účel malo ísť šesť percent HDP.

Signatári výzvy žiadajú, aby mohli mať svojich zástupcov v pracovných skupinách novej Rady pre systémové zmeny v školstve. Tá funguje ako poradný orgán ministra školstva a momentálne spolupracuje na príprave vízie o ďalších krokoch v školstve, ktorú má šéf rezortu Dušan Čaplovič (Smer) predložiť parlamentu do konca marca.

"Minister pravidelne rokuje so sociálnymi partnermi, ktorým vytvoril priestor na spoluprácu v Rade pre systémové zmeny v školstve a tiež v školskej štvorpartite, ktorú zriadil hneď po svojom nástupe na rezort," zareagoval na výzvu hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Pripomenul, že na poslednom rokovaní rady boli jej členovia informovaní o príprave správy o stave školstva, ktorá pôjde do parlamentu v marci.

„Na tomto dokumente participujú a preto majú priestor aj touto formou prispieť k modernizácii vzdelávacieho modelu tak, aby odrážal reálne možnosti s adekvátnym finančným krytím,“ doplnil Kaliňák.