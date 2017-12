Ministerstvo obrany chce vyslať do Afganistanu do 150 vojakov

Skupina má plniťúlohu podpory, mentoringu a poradenstva afganských bezpečnostných zložiek.

5. feb 2013 o 17:00 TASR

BRATISLAVA. Slovensko by mohlo už v budúcom roku vyslať do vojenskej misie ISAF v Afganistane v rámci dvoch rotácií do 150 vojakov SOTG (účelové zoskupenie síl pre špeciálne operácie).

Vyslaniu týchto elitných príslušníkov ozbrojených síl by malo predchádzať zhruba polročné obdobie, keď by armáda mala poslať do 35 vojakov, ktorí majú tvoriť predsunutú skupinu.

Vyplýva to z návrhu, ktorý na pripomienkovanie predložil silový rezort.

"Skupina špeciálnych operácií bude do operácie NATO v Afganistane vyslaná na plnenie úloh podpory, mentoringu a poradenstva afganských bezpečnostných zložiek so zameraním na plnenie úloh špeciálnych operácií v plnom rozsahu," zdôvodňuje návrh ministerstvo obrany.

Tento príspevok má slúžiť na preklenutie kritického obdobia spojeného s ukončením operácie ISAF, ktoré je naplánované na rok 2014. Zároveň je v súlade so závermi summitu NATO v Chicagu a podľa ministerstva zodpovedá aj ekonomickým možnostiam Slovenska.

Skupina špeciálnych operácií bude vybavená vozidlami odolnými voči improvizovaným výbušným systémom, ktoré budú zapožičané od americkej armády.

Cieľom predsunutej skupiny do 35 osôb bude vytvoriť podmienky pre vyslanie a začatie plnenia operačných úloh prostredníctvom SOTG od februára 2014.

Návrat skupiny by sa mal realizovať po splnení operačných úloh, teda do februára 2015.

Slovensko už má skúsenosti s vyslaním síl špeciálneho určenia do Afganistanu. V septembri 2012 do misie ISAF vyslalo už tretiu rotáciu 20 vojakov 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. V súčasnosti má Slovensko v krajine celkom 253 vojakov.