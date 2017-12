Farmakológ: Nežiaduce účinky lekári hlásia zriedkavo

Lekári hovoria pacientom aj štátu málo o nežiaducich účinkoch liekov, tvrdí JOZEF GLASA, šéf Slovenskej farmakologickej spoločnosti (opravené 11:32, pozn.) Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie.

Stretli ste sa s nežiaducimi účinkami Diane–35?

„Nežiaduce účinky podobných prípravkov sú známe už dlhšie, ale nevenovala sa im azda taká pozornosť, ako by sa mala. Navyše tieto závažné komplikácie nastávajú u predtým zdravej ženy či dievčaťa. Niekedy môžu byť smrteľné.“

S čím ste sa stretli?

„Mali sme aj transplantáciu pečene, lebo prišlo k jej zlyhaniu. Tromboembolická choroba je najväčší strašiak. Spôsobuje pľúcnu embóliu alebo náhlu mozgovú príhodu s ochrnutím, alebo aj smrť. To je ešte hrozivejšie, keď si uvedomíte, že zvyčajne ide o kvitnúce mladé ženy.“

Majú niektoré užívateľky väčšiu predispozíciu na nežiaduce účinky?

„Nežiaduce účinky sa vyskytujú najmä u tých žien, ktoré majú určitý genetický predpoklad. Ľudovo povedané zvýšenú zrážanlivosť krvi. Výskyt genetických predpokladov je pomerne častý, približne od päť do desať percent. Keď sa spoja s inými rizikovými faktormi ako fajčenie, obezita a sedavý spôsob života, ktoré sa vyskytujú najmä u tínedžeriek, riziko sa ešte znásobuje.“

Čo hovoríte na zákaz lieku vo Francúzsku?

„Je to veľmi závažný krok. To sa v tejto skupine prípravkov, pokiaľ viem, ešte nestalo. Je pravdepodobné, že odborné posúdenie pre tabletku dopadne zle. Možno sa odporučí, že sa budú musieť pred jej užívaním robiť vyšetrenia genetických rizikových faktorov. To by veľmi zvýšilo náklady. Je otázne, či by to výrobcovia boli ochotní platiť.“

Náš Štátny ústav na kontrolu liečiv liek nezakázal, lebo vraj za posledných šesť rokov nemá hlásené nežiaduce účinky.

„Je to trochu zvláštny postoj. Je známe, že hlásenie nežiaducich účinkov je u nás veľmi, veľmi nedokonalé, hoci to vyžaduje zákon. To, že ŠÚKL nemá hlásenia, neznamená, že takéto prípady neexistujú. Sám viem o viacerých, ktoré sa udiali. Hovorili mi to aj pediatri, pretože sa to stalo tiež u dievčat, ktoré sú ešte nedospelé.“

Je takých prípadov veľa?

„Nie je to, samozrejme, masové, ale treba si uvedomiť, že je to špička ľadovca.“

Sú u nás ženy dostatočne informované o rizikách antikoncepcie?

„Správna informovanosť o liekoch je u našich pacientov pomerne zanedbaná záležitosť. Týka sa to aj antikoncepcie. Na Slovensku sa šíri hromada dezinformácií, ktoré si dievčatá prečítajú niekde na internete, kde sa rôznym spôsobom veci podsúvajú. Tieto tabletky sa stali módnou záležitosťou medzi veľmi mladými, dvanásť­, trinásťročnými dievčatami. Zháňajú si to, aby neboli považované za hlúpe. Vôbec ešte sexuálne nežijú, ale užívajú to, lebo si myslia, že je to dobré na pleť a užívajú to kamarátky.“

Lekári dostatočne informujú o antikoncepcii?

„Nechcem kolegov kritizovať alebo obviňovať. Iste túto svoju povinnosť poznajú a vo väčšine prípadov si ju aj plnia.“

Ján Krempaský