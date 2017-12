Poslanci v piatky chýbajú pravidelne, ale teraz sa uliali rekordne

Predseda parlamentu zrušil piatkové hlasovanie, viacerí poslanci si spravili voľno.

5. feb 2013 o 20:39 Monika Tódová

SDKÚ aj Smer ospravedlní poslancov, ktorí sa minulý piatok nezapísali v parlamente. Šéfovia klubov im veria, že v skutočnosti boli v práci.

BRATISLAVA. V prezenčnej listine z piatkového rokovania Národnej rady sú pri dvadsiatich podpisoch voľné miesta.

Toľko poslancov v posledný deň týždňa zvyčajne nechýba. Denník SME porovnával dochádzku poslancov vo všetky piatky z tohto volebného obdobia.

Parlament musel v piatok predčasne skončiť rokovanie, keďže v sále neboli ani len tí poslanci, ktorých zákony mali byť prerokované. Napríklad Ľudovít Kaník alebo Viliam Novotný z SDKÚ.

Hoci Kaník tvrdil, že v parlamente bol a iba nechcel, aby bol jeho zákon prerokovávaný v prázdnej sále, podpísaný v prezenčnej listine nie je. Chýba aj podpis Novotného.

Žitňanská ich ospravedlní

„Boli v priestore, ale neboli v miestnosti, takže nemám dôvod o tom pochybovať,“ hovorí šéfka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská. Podľa nej sa iba zabudli podpísať.

Od podpisov v prezenčnej listine alebo od hlasovania závisí poslanecká výplata. Ak má poslanec dva neospravedlnené dni, hrozí mu strata polovice platu. A keďže sa v piatok nehlasovalo, jediným dôkazom je prezenčka.

O ospravedlnení poslanca rozhoduje najprv predseda poslaneckého klubu a potom predseda parlamentu. Žitňanská obom kolegom neúčasť ospravedlní.

„Zhodli sme sa však na tom, že to, že nie sú v sále, keď sa prerokúva ich zákon, sa nesmie opakovať,“ povedala.

Pre piatkový kolaps v utorok rokovalo aj poslanecké grémium. Predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru presunul až na koniec schôdze všetky zákony, ktorých navrhovatelia v piatok chýbali.





Takýto pohľad sa naskytol poslancovi Andrejovi Hrnčárovi z Mosta­Híd, keď raz v piatok o 13.30 predkladal zákon.

FOTO: ARCHÍV A.H.



Madej: Bola to chyba

Na prezenčnej listine chýba podpis dvanástich poslancov Smeru. Róbert Madej priznal, že nemal žiadny vážny dôvod na absenciu. „Bola to chyba, že som sa nepodpísal.“ Bol vraj vo svojej kancelárii mimo budovy parlamentu.

„Ako viete, že som nebol?“ spýtal sa poslanec Smeru Ján Podmanický po otázke, prečo v piatok nebol v parlamente. Aj jeho podpis chýba.

„Máte pravdu, aj keď poslanec je prítomný v Národnej rade, napríklad v kancelárii, a nepodpíše sa v prezenčke a nie je hlasovanie, ktoré by jeho prítomnosť mohlo preukázať, je podľa rokovacieho poriadku považovaný za neprítomného na schôdzi. Či sa mi to páči, alebo nie, aj ja môžem byť takto posudzovaný a akceptujem to. To je všetko, čo som k tejto téme chcel povedať,“ napísal v esemeske.

„Mala som naliehavé povinnosti,“ povedala zase Viera Mazúrová zo Smeru. Podľa prezenčných listín je to piaty piatok, čo chýbala, hoci vo štvrtky poobede ešte v parlamente vždy bola.

„Nie je to pravda, určite som sa iba zabudla podpísať,“ hovorí Mazúrová.

„Tým, že v piatok boli zákony, ku ktorým som nevystupoval, tak som išiel na plánované vyšetrenie do ružomberskej nemocnice,“ povedal poslanec Mosta­Hídu Andrej Hrnčiar.

Absencie v utorok riešili aj v poslaneckom klube, doniesol aj potvrdenie. Chorá bola aj poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová.

Laššáková: Boli tu

„Akceptujem všetky dôvody,“ povedala šéfka klubu Smeru Jana Laššáková. Poslancov ospravedlní vrátane Madeja. „Ráno som ho videla, bol na stretnutí k zákonu o sudcoch,“ povedala o Madejovi.

„Prikladá sa tomu väčší význam, aký to má,“ hovorí s tým, že poslanci nie sú zamestnanci. Mazúrová vraj musela ako starostka Oravskej Lesnej riešiť povodne.

Hoci poslanci v piatky pravidelne chýbajú, na prezenčných listinách to v iné piatky takto okato vidno nebolo. Paška posudzuje dochádzku poslancov na konci mesiaca.