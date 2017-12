Smer zrejme našiel kandidáta na šéfa ÚPN, meno ale tají

SaS bude navrhovať Juraja Kalinu, ktorý sa už raz o funkciu uchádzal ako nominant Smeru.

6. feb 2013 o 10:56 TASR

BRATISLAVA. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu Smeru Jany Laššákovej sa v strane črtá dohoda o novom kandidátovi na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN).

"Črtá sa, že bude. Určite ho predtým vypočujeme v poslaneckom klube, možno aj v piatok (8.2). Vyzerá to tak, že by mohol byť, uvidíme, či bude dohoda," povedala.

Kým však nebude nominácia definitívna, nechcela hovoriť o konkrétnych menách.

Kandidáta si vypočuje celý klub

Vládna strana by chcela šéfa ÚPN zvoliť na práve prebiehajúcej parlamentnej schôdzi. Musí však najskôr nájsť vhodného kandidáta.

Aby sa predišlo nezhodám, aké vznikli v prípade posledného nominanta Juraja Kalinu, skôr než Smer niekoho navrhne, vypočuje si ho na zasadnutí celý poslanecký klub.

Podľa informácií z kuloárov Smeru o tejto otázke rokovalo úzke vedenie strany a ani väčšina poslancov zatiaľ nevie, s akým výsledkom.

Predpokladajú, že kandidátom sociálnych demokratov bude odborník pochádzajúci z prostredia mimo ústavu, takže snaha časti pracovníkov ÚPN lobovať za súčasného riaditeľa sekcie vedeckého výskumu ÚPN Ondreja Podolca sa zrejme minie účinkom.

V súčasnosti vedie ústav bývalý štátny tajomník rezortu kultúry Jozef Lang. Funkciou štatutára ho poveril Ivan Petranský, ktorý 31. januára skončil vo funkcii šéfa ÚPN.

Favorit Ľudovej platformy kandidatúru odmietol

Strany Ľudovej platformy (KDH, Most-Híd a SDKÚ-DS) chceli do tretieho kola voľby predsedu ÚPN navrhnúť Ladislava Bukovszkého, ktorý je členom Dozornej rady ÚPN. Ten však kandidatúru odmietol.

Ako uviedol v stredu podpredseda SDKÚ Ivan Štefanec, Ľudová platforma má záujem, aby táto pozícia bola obsadená kvalitným kandidátom.

„Smer dnes chce všetko, bojí sa kontroly. Vidíme to pri šéfovi NKÚ, ÚVO, ÚPN a všetkých pozíciách, že Smer nemá mieru. O to dôležitejšie je, aby sme my postupovali spoločne. Z našej strany je záujem o spoločný postup,“ povedal.

Štefanec však nevylučuje ani možnú podporu kandidátovi Smeru. „Pokiaľ to bude kvalitný kandidát, ktorý bude spĺňať naše hodnotové kritériá áno, prečo nie. Sme však za spoločný postup Ľudovej platformy,“ uviedol s tým, že kandidát, ktorého by mohla SDKÚ podporiť, by mal mať predovšetkým odborné skúsenosti a znalosti. Musí byť bezúhonný a čestný. „Musí to byť človek, ktorý aj v minulosti dokázal, že mu viac záleží na veciach spoločných ako na osobnom prospechu,“ dodal.

KDH navrhuje Gulu, liberáli Kalinu

Opozičná SaS bude navrhovať za predsedu Správnej rady ÚPN Juraja Kalinu. Ten sa už raz o funkciu uchádzal ako nominant Smeru.

Vládna strana ho však krátko pred samotnou voľbou stiahla, a to aj pre jeho kritické názory na slovenský štát či sochu Svätopluka na Bratislavskom hrade.

Na Kalinovi sa v stredu zhodol poslanecký klub SaS. "Budeme sa snažiť získať podporu aj iných opozičných strán. Sme presvedčení, že je to veľmi dobrý kandidát a za istých okolností aj zvoliteľný. Predpokladáme nejakú podporu aj zo strany Smer," uviedol predseda poslaneckého klubu SaS Juraj Miškov.

Kalina pre TASR reagoval, že za dôveru klubu SaS ďakuje. "Týmto spôsobom sa pokúsime naplniť víziu o budúcom smerovaní ÚPN, ktorú som už prezentoval," vyhlásil.

KDH do novej voľby zatiaľ navrhuje Mariána Gulu, podporu tomuto kandidátovi potvrdila aj predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ-DS Lucia Žitňanská.

Podpredseda KDH Pavol Abrhan na margo Kalinu povedal, že zatiaľ sa o tomto návrhu nerokovalo. "Počkáme ešte aj na návrh Smeru. My ponúkame svojho Mariána Gulu, ale netrváme na tom, že to musí byť on," povedal.