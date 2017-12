Rómsku reformu chce Kaliňák financovať hlavne z eurofondov

Prípravu reformy v súčasnosti komplikujú rokovania rezortu vnútra s ministerstvom práce.

6. feb 2013 o 13:06 TASR

BRATISLAVA. Realizácia rómskej reformy, ktorá má zlepšiť postavenie tejto menšiny na Slovensku, bude financovaná najmä z európskych fondov.

Uviedol to v stredu minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), ktorý predpokladá, že balík financií na riešenie rómskej problematiky sa v nasledujúcom období zväčší.

"Nerád by som predbiehal (koľko to bude), lebo nie je stanovený celkový rámec, ale zatiaľ chceme, aby bol väčší... Financovanie bude v každom prípade predovšetkým z európskeho sociálneho fondu, a ten je prísne naviazaný na ministerstvo práce, čiže tam je trošku problém v konštrukcii a infraštruktúre čerpania, a to teraz riešime," priblížil minister.

Kaliňák pripustil, že reforma má časový sklz. Podstatné však podľa neho nie je to, kedy predstavia základné opatrenia, ale kedy dokážu vypracovať konkrétne legislatívne opatrenia. Tie by podľa neho mohli byť známe už "v dohľadnom čase".

Podľa jeho slov v súčasnosti prípravu komplikujú rokovania rezortu vnútra s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka (OĽaNO) prebiehajú už šesť týždňov.

Cieľom autorov reformy je napríklad nastaviť systém tak, aby poberanie sociálnych dávok bolo naviazané na správanie poberateľov. "Tam vidím výrazný posun," podotkol Kaliňák.

Podľa Polláka podobné prepojenie priestupkov a sociálneho systému videl aj počas svojej cesty do USA.

"Oni majú podporu chudobných rodín v oblasti vzdelania najmä pre tie rodiny, ktoré nemajú žiaden trestný záznam," poukázal splnomocnenec.