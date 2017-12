Sneženie komplikuje dopravu v Prešovskom kraji

V priebehu dvoch hodín napadlo na východe niekoľko centimetrov čerstvého snehu.

6. feb 2013 o 15:16 TASR

BRATISLAVA. Husté sneženie, ktoré dnes večer zasiahlo regióny Prešovského kraja, spôsobuje komplikácie v doprave. V priebehu dvoch hodín napadlo niekoľko centimetrov čerstvého snehu.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove informovalo, že cesta I/18 v stúpaní na Petič medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou je neprejazdná z dôvodu skríženia kamióna.

Snežiť môže až do štvrtka večera

Polícia upozorňuje vodičov aj na zníženie najvyššej povolenej rýchlosti na diaľnici D1 v úseku PrešovBudimír na 80 km/h z dôvodu hustého sneženia. Operačné stredisko ďalej uviedlo, že cesty v Prešovskom kraji sú zasnežené, okrem spomínaného úseku sú prejazdné, ale to sa môže rýchle zmeniť.

Na mnohých miestach je na cestách kašovitý sneh. Množstvo mokrého a ťažkého snehu je aj na konároch stromov, čo môže spôsobiť ich polámanie.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Milan Podolinský TASR potvrdil, že počasie zamestnáva aj hasičov. Od 18. do 21. hodiny zasahovali pri šiestich dopravných nehodách v kraji. Vážne zranenia však hlásené nemali.

Najväčšiu snehovú kalamitu meteorológovia očakávajú v Banskobystrickom a Žilinskom kraji a v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja.

V Nitrianskom a Trenčianskom kraji môže napadnúť 10 až 20 centimetrov snehu.

Západ zasiahne silný vietor

Hoci sa výstraha pre sneh nevzťahuje na Trnavský a Bratislavský kraj, počasie potrápi aj obyvateľov západného Slovenska.

Podľa meteorológov môže vo štvrtok poobede zasiahnuť západné Slovensko silný vietor, ktorého rýchlosť dosiahne 16 až 20 m/s. S týmto javom by mali ľudia počítať v čase od 8.00 h do 22.00 h.

Výstraha SHMÚ platí aj pre tvorbu snehových jazykov a závejov. Tie sa môžu vytvárať vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského.

Upozornenie platí od štvrtka 6.00 h až do piatku (8. 2.) do 6.00 h, miestami až do 10.00 h.