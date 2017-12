Fico počas návštevy premiéra Turecka podporil rozširovanie Únie

Slovenský premiér je presvedčený, že rokovania medzi Tureckom a Bruselom potrebujú nový stimul.

6. feb 2013 o 16:12 sita, tasr

BRATISLAVA. Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska, dnes predsedu vlády Roberta Fica nazval priateľom, ktorý podporuje jeho krajinu na ceste do Európskej únie.

Turkom dochádza trpezlivosť

Podľa Fica sme na Slovensku presvedčení, že rokovania medzi Tureckom a EÚ potrebujú nový stimul.

"Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré podporujú rozširovanie EÚ. Presadzujeme pravidlo, že ak krajina, ktorá žiada o vstup do EÚ, spĺňa všetky podmienky vstupu, má mať právo vstúpiť do EÚ. Ak už táto zásada neplatí, je povinnosťou EÚ, aby to jasne a otvorene povedala," uviedol slovenský predseda vlády.

Erdogan potvrdil, že Turecko sa bude aj naďalej usilovať o vstup do EÚ, avšak zrejme v budúcnosti nastane chvíľa, keď "si bude treba povedať dosť".

"Keď chcete dať niekomu negatívne stanovisko, je k tomu široká škála zámienok, ktoré sa dajú na tento účel využiť," podčiarkol Erdogan s tým, že Slovensko v tomto predstavuje výnimku. Za jeho podporu Slovenska sa poďakoval.

S Ficom má turecký premiér podľa vlastných slov spoločnú jednu vec. "Fico so svojou stranou trikrát vyhral voľby, ja som na tom podobne. Trikrát som bol potvrdený voľbami v mojom úrade," doplnil Erdogan.

Zľavia vízovú povinnosť

Fico vyzdvihol, že medzi Bratislavou a Ankarou neexistujú žiadne otvorené politické otázky a sú tu všetky predpoklady na prehĺbenie hospodárskej spolupráce.

"Dohodli sme sa, že vyvinieme maximálne úsilie, aby sme liberalizovali vízovú povinnosť do takej miery, aká je možná podľa pravidiel schengenu a legislatívy Turecka," konštatoval Fico.

Erdogan mu zasa prisľúbil, že hneď ako sa vráti do Turecka, podnikne príslušné kroky pre to, aby sa prekážka v podobe víz pre Slovákov odstránila.

"Verím, že Slovensko recipročne zľaví vízovú povinnosť pre občanov Turecka cestujúcich na Slovensko, najmä tých, ktorí tu cestujú pre šport, vzdelávanie, akademickú činnosť," dodal.

Slovensko má ďalej podľa Fica veľký záujem na spolupráci dodávok plynu cez územie nášho štátu.

"Chceme intenzívnejšie spolupracovať v oblasti vedy a výskumu, kde navrhujeme tri konkrétne projekty," poznamenal predseda vlády SR. Ide o výskumný projekt v oblasti výroby energie z jadra, spoluprácu v oblasti aplikácie a vývoji bezpečnostných systémov pre potrubia.

"Je tu aj návrh na vytvorenie spoločného turecko-slovenského vedeckého výskumného centra so sídlom v Istanbule," ukončil Fico.