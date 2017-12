SDKÚ chce trestať za priestupky už 14-ročné deti

Podľa Kaníka môže novela zákona pomôcť pri riešení problémov s každodennou kriminalitou.

6. feb 2013 o 16:22 TASR

BRATISLAVA. Za priestupky by mali pykať už 14-ročné deti, rovnako ako je to pri trestných činoch. V novele zákona o priestupkoch to navrhuje Ľudovít Kaník (SDKÚ).

Strana pripomína, že v súčasnosti je možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť voči osobe od 15 rokov.

Maloletí pod touto vekovou hranicou sú podľa SDKÚ nepostihnuteľní, pričom v mnohých prípadoch páchajú priestupky práve deti mladšie ako 15 rokov.

O novele má rokovať parlament na aktuálnej schôdzi. Kaník na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že zákon môže pomôcť pri riešení problémov s každodennou kriminalitou.

Škodu by si mohli odpracovať

V právnej norme Kaník tiež navrhuje, aby si páchateľ mohol spôsobenú škodu odpracovať formou malých obecných prác.

"Je tam trojstupňová lehota na vykonanie tohto trestu a pokiaľ by ani na tretíkrát páchateľ nesplnil svoju povinnosť, ktorá aj z hľadiska výšky po každom raze rastie, tak spácha trestný čin, za ktorý je posudzovaný v zmysle trestného zákona," priblížil Kaník.

V návrhu sa píše, že v prípade, že si vinník ani na tretíkrát povinnosť nesplní, jeho konanie bude brané ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Za ten môže byť podľa trestného zákona potrestaný odňatím slobody na jeden až päť rokov.

Za priestupky maloletých majú podľa návrhu pykať rodičia. "Aby boli potrestaní napríklad verejnými prácami," povedal Kaník.

Časť sociálnej dávky chcú exekvovať

SDKÚ sa podľa neho pokúsi na schôdzi presadiť aj čiastočnú možnosť exekvovať časť sociálnej dávky.

"V našom návrhu je jedna tretina, ale o tom sa dá diskutovať," povedal Kaník.

Novela exekučného zákona podľa jeho slov má ďalej zabezpečiť, aby ľudia pre malé pohľadávky neboli zaťažovaní pri ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekútori.

Súčasná právna úprava totiž vytvára stav, kedy pri malých dlžných sumách vymáhaných exekútormi, výška konečnej sumy častokrát výrazne presahuje výšku pôvodnej pohľadávky.

"Čo považujeme za nespravodlivé, neadekvátne a zbytočne tvrdé. Preto zavádzame stav, že odmena exekútora bude maximálne vo výške dlžnej čiastky, ktorú vymáha," uviedol Kaník.

Pollák neprišiel s riešeniami, upozorňuje SDKÚ

Podpredseda SDKÚ Viliam Novotný dodal, že strana prináša konkrétne návrhy na riešenie problému marginalizovaných skupín a bude v tom pokračovať.

Poukázal tiež na to, že rómsky splnomocnenec Peter Pollák (OĽaNO) zatiaľ neprišiel s riešeniami, ktoré avizoval v rámci rómskej reformy.

"Reforma mala byť predstavená v novembri, je február a ako sme si všimli, ani tak skoro nebude," uzavrel Novotný.