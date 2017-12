Mišenku vezú na Slovensko

Člen podsvetia Viliam Mišenka by sa mal dostať na Slovensko v najbližších hodinách.

6. feb 2013 o 19:14 sme.sk

BRATISLAVA. Viliam Mišenka, ktorý je podozrivý z viacerých vrážd smeruje podľa informácií TV Markíza, na Slovensko.

"Do Európy by sa mal v sprievode eskorty prepraviť podobne ako Lexa normálnou komerčnou linkou, do Bratislavy ho však zrejme z niektorého z európskych letísk prevezie špeciál," informovala Markíza.

Mišenku zadržali 2. januára vo Venezuele.

Národná ústredňa Interpolu vo Venezuele oznámila slovenskej polícii, že pravdepodobne zadržali Viliama Mišenku 7. januára.

Viliam Mišenka je okrem iného obvinený z vraždy jedného z bossov sýrokovcov Petra Čongrádyho z roku 2004.