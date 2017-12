Borec berie nových aj starých uchádzačov o súd

Minister spravodlivosti určil miesta pre sudcov aj tam, kde už výberové konania boli. Ich víťazov však Súdna rada odmieta.

6. feb 2013 o 19:50 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (za Smer) určuje voľné miesta sudcov aj na súdy, kde už pred vyše rokom uspeli úspešní uchádzači.

Doteraz sa sudcami nestali, pretože Súdna rada vedená Štefanom Harabinom o nich odmieta rokovať. Dôvodom je, že o ich výbere rozhodli komisie zložené podľa pravidiel exministerky Lucie Žitňanskej (SDKÚ).

Minister s ignorovaním časti uchádzačov nesúhlasí. „Súdna rada by mala rozhodnúť o každom úspešnom kandidátovi,“ hovorí Borec s tým, že na jeho stanovisku sa nič nemení.

Zároveň však určuje nové miesta sudcov aj tam, kde čakajú na vymenovanie za sudcov víťazi konkurzov.

Navonok to pôsobí, že minister iné hlása a iné robí. „Zrejme podľahol tlaku súdov, kde miesta potrebujú rýchlo obsadiť, lebo sudcovia im chýbajú. Navonok sa teraz môže zdať, že sa podvoľuje konaniu Súdnej rady,“ myslí si Kristína Babiaková, právnička spolupracujúca s Via Iuris. „Zdá sa, že naskočil do vlaku, ktorý rada určila.“

Ministerstvo hovorí, že ak aj určí voľné miesto sudcov, tak tým pôvodné miesto neruší. Vždy reaguje na potrebu súdov, napríklad ak odíde sudca do dôchodku.

„Určovanie voľných miest nemá žiadny súvis s tým, v akej lehote Súdna rada rozhodne o kandidátoch,“ reagoval Pavol Kubík z tlačového oddelenia.

Súdna rada od júna 2011 ignoruje výberové konania. Nesúhlasila so zložením komisií, pretože v nich nemali väčšinu sudcovia. Svoje rozhodnutie podoprela aj tým, že novela zákona, ktorá výberové konania menila, skončila na podnet Smeru na Ústavnom súde.

Akonáhle minister Borec zmenil zloženie komisií, rada do nich začala posielať svojich zástupcov.

Od Borecovho nástupu do funkcie určilo ministerstvo 56 voľných miest sudcov. Viaceré výberové konania sú stále aktuálne.

V minulosti sa prihlásila šéfka sekcie právnych služieb ministerstva Denisa Cviková, ktorá napokon na konkurz neprišla.

Ako informovali Hospodárske noviny, teraz skúša šťastie riaditeľka kancelárie štátnej tajomníčky rezortu Zuzana Maruniaková.

Ministerstvo tvrdí, že do databáz testov, ktoré musia uchádzači zvládnuť, nemá prístup.