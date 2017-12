Maďarič chce viac slovenskej hudby v rádiách. Kvóty ich môžu zruinovať

Babitzová: Zruinujú rádiá

Šéfka asociácie vysielateľov a Rádia Expres EVA BABITZOVÁ vidí cestu v zrušení zákazu krížového vlastníctva.

Čo hovoríte na povinnú kvótu slovenskej hudby?

„Je to neprediskutované, neodôvodnené a ako blesk z jasného neba. Keby sa to prijalo, je to úplne likvidačné.“

Prečo likvidačné?

„Lebo máme otestovanú hudbu a vieme, že keby sme spravili rádiá s každou treťou slovenskou pesničkou, Slováci ich nebudú počúvať.“

Viete odhadnúť pokles počúvanosti?

„Odhaduje sa to veľmi ťažko. Ale som si istá, že by sa prestali počúvať slovenské stanice. Oblasť okolia Bratislavy by sa ako za socializmu vrátila k Ö3, ľudia by si našli množstvo internetových staníc alebo by hudbu počúvali na vlastných prehrávačoch.“

Takže by to rádiám uškodilo aj finančne?

„Veľmi podstatne. Klesli by však nielen zisky z reklamy, ale aj tantiémy, ktoré odvádzajú.“

Tým by to poškodilo aj slovenskej hudbe?

„Jednoznačne. “

Viete si predstaviť nejaký kompromis prijateľný pre rádiá?

„Riešením pre tých, čo prichádzajú o tantiémy a riešia veci cez lobing, by skôr bola zmena zákona, ktorá zruší nezmyselný zákaz vlastniť viac staníc. Pokiaľ môže mať vysielateľ len jednu stanicu, všetky stanice sa snažia napchať do mainstreamu. Ak by sme mohli vysielať na viacerých staniciach, priestor by mala aj tá hudba, ktorá sa dnes snaží lobovať. “

Miroslav Kern