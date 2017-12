Ministerstvo školstva chce historický ústav v Ríme, no nemá naň peniaze

Všetky okolité štáty majú v Ríme podobné ústavy, hovoria predkladatelia zákona.

7. feb 2013 o 9:44 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva súhlasí so zriadením Slovenského historického ústavu (SHÚ) v Ríme.

Tvrdí však, že z vlastných zdrojov nie je schopné pokryť jeho zriadenie a činnosť a navýšenie peňazí v rámci rozpočtu nepotvrdil ani rezort financií.

Ústav navrhujú v rámci Trnavskej univerzity

Zákon, ktorý má vzniknúť na základe zákona z dielne poslancov Smeru Otta Brixiho a Antona Martvoňa a kresťanského demokrata Jozefa Mikloška, posunul parlament tento týždeň do druhého čítania.

Podľa normy má byť SHÚ rozpočtovou organizáciou štátu s napojením na rozpočet rezortu školstva. Nový ústav by mal sídliť v Bratislave, výskumné pracovisko by malo byť v Ríme.

"Ministerstvo školstva odporúča vláde vysloviť súhlas so základnou myšlienkou návrhu poslancov, ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme, avšak zároveň odporúča zvážiť voľbu inej formy inštitucionálneho zabezpečenia a fungovania SHÚ," napísal rezort v predkladacej správe.

Dodal, že ústav by mohol fungovať napríklad v rámci Trnavskej univerzity.

Koncom januára na ministerstve školstva zasadla expertná pracovná skupina zložená zo zástupcov Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trnavskej univerzity v Trnave, Historického ústavu SAV, ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, rezortov financií a kultúry.

Pracovná skupina zistila v poslaneckom návrhu obsahové nezrovnalosti. Skonštatovala, že nie je jasný ani spôsob inštitucionálneho fungovania, ani systém financovania.

Predkladatelia: Naše dejiny sú v Ríme málo známe

SHÚ by sa podľa zákona venoval vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti, systematicky by skúmal archívne materiály a historické knižné fondy so vzťahom k Slovensku a Slovákom.

Náplňou jeho práce by mala byť tiež umenovedná činnosť vo verejných a súkromných galériách a múzeách a vydavateľská činnosť s cieľom informovať verejnosť o svojich vedeckovýskumných a iných aktivitách.

Predkladatelia tvrdia, že podpora činnosti SHÚ je z pohľadu nielen vedeckého, ale aj z perspektívy národných a štátnych záujmov Slovenska o to naliehavejšia, že všetky okolité štáty majú v Ríme podobné ústavy, ktoré vyvíjajú aktívnu výskumnú, publikačnú a kultúrno-diplomatickú činnosť.

"Absencia slovenskej vedy v citlivom a prestížnom rímskom a vatikánskom vedeckom a kultúrnom prostredí spôsobuje Slovensku vážnu škodu, znemožňuje slovenským historikom skúmať bohaté historické pramene," uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu.

Podľa poslancov má táto absencia za následok, že slovenské dejiny sú v rímskom vedeckom prostredí málo známe.

Slovensko to podľa nich stavia do pozície nekultúrnej krajiny, neschopnej vlastnej vedeckej prezencie na medzinárodnom poli.