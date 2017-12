Poslanci opäť otvorili Gorilu, ale v správe dôkazy nenašli

Vyšetrovaciemu tímu sa doposiaľ nepodarilo preukázať poskytovanie alebo prijímanie úplatkov.

7. feb 2013 o 9:13 TASR

BRATISLAVA Dôkazy, na základe ktorých by bolo možné vzniesť obvinenie voči konkrétnej osobe za skutočnosti uvedené v údajnom spise SIS Gorila, stále neboli nájdené.

Aj táto skutočnosť sa spomína v druhej správe o vyšetrovaní Gorily, o ktorej na úvod siedmeho rokovacieho dňa 14. schôdze Národnej rady SR začali diskutovať poslanci.

Stručný dokument poslancom prečítal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer).

Za pol roka vypočuli 30 svedkov

Z druhej správy, ktorú pre parlament vypracoval špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vyplýva, že od 18. júla 2012, kedy bola vypracovaná prvá správa, bolo vypočutých asi 30 ľudí v postavení svedka, spracovaných bolo približne 15 žiadostí o súčinnosť v trestnom konaní a bola vykonaná analýza zabezpečených listinných dôkazov súvisiacich s priebehom jednotlivých privatizácií strategických podnikov.

"Napriek vykonanému množstvu úkonov vo vzťahu k trestnej činnosti, za ktorú bolo začaté trestné stíhanie 9. januára 2012, sa doposiaľ nepodarilo preukázať poskytovanie alebo prijímanie úplatkov," uvádza Kováčik.

Uznesenie schválené brannobezpečnostným výborom Národnej rady napovedá, že poslanci sa s touto správou neuspokoja a zrejme požiadajú o ďalšiu.

Výbor odporúča, aby sa tak stalo do 30. júna, ak dovtedy nebude ukončené vyšetrovanie.

Frešo: Gorila môže otriasť celou érou

Podľa lídra SDKÚ Pavla Freša má kauza Gorila v sebe potenciál otriasť celou jednou érou a je to najlepšie zostavená uniknutá spisba, aká sa pripisuje práci tajných služieb nielen u nás, ale za posledné roky aj v širokom svete.

"Patrím medzi ľudí, ktorý spis čítali celý. Tak výrazný dokument som si nevedel predstaviť ani v najdivokejšom sne. Špinavé prachy, sex, politika, autenticky znejúce repliky, všetko namiešané tak, aby si aj nezaujatý čitateľ prišiel na svoje," povedal Frešo.

Podľa jeho slov si dnes nikto nedovolí verejne spochybniť, že je to od prvého do posledného písmenka autentický materiál.

"Pritom stále existuje slušná pravdepodobnosť, že to tak nie je, teda, že ide o kompilát a skladačku reality a autorskej imaginácie. Jediný, vysokopostavený politik s priamym prístupom k najdiskrétnejším informáciám, ktorý nemal žiaden osobný alebo politický záujem Gorilu zneužívať, bola premiérka Iveta Radičová. Tá povedala, že veľká časť z dokumentu je čistá beletria a spravodajská hra," pripomenul Frešo.

Aj po roku stojí vyšetrovanie na mieste

Lídrovi SDKÚ sa ale nepáči, že od protestov na námestiach prešiel rok a stále prešľapujeme na mieste.

"Vyšetrujeme, ale stále bez hmatateľného výsledku. Najdôležitejšia otázka je, čo je tam pravda. Priebežné informácie o postupe vyšetrovania v parlamente, to isto nie je postup, akým sa dozvieme, čo z napísaného je pravda. Sú aj politici, ktorí si na tomto spise budujú politickú kariéru a vyhovuje im, že to nemá koniec," myslí si.

Podľa Freša nejde len o to, či Robert Fico bol v konšpiračnom byte, alebo nie, aj keď to považuje za dôležitú otázku.

"Sú tu aj otázky, prečo sa vyšetrovaniu začalo dariť až po tom, ako všetko prasklo. Ktorí výkonní ľudia boli za vyšetrovanie zodpovední predtým a čo im bránilo?" pýtal sa. Frešo je presvedčený, že vždy budú politici, ktorí podľahnú pokušeniu.

"Na potieranie korupcie nemáme nič účinnejšie, okrem bezpečnostných orgánov a tie musia priniesť výsledky. Prídeme s riešením, ktoré umožní parlamentu vidieť viac do toho, ako vyšetrovanie prebieha," avizoval.

Martvoň vyzval Dzurindu, aby prehovoril

Poslanec Anton Martvoň (Smer) súhlasil s Frešom len v tom, že kauza môže byť zmesou poloprávd a lží. "Mali by ste sa ale pýtať vašich spolustraníkov, či v byte boli, prečo tam boli a prečo sú spomínaní. Mal by vystúpiť Mikuláš Dzurinda a ako vtedajší premiér povedať, aké má on informácie," apeloval Martvoň.

Za zaujímavý fakt označil, že s ľuďmi, ktorí sú v spise spomínaní, Frešo bežne robí spoločné tlačovky a objíma sa. "Tvárite sa, ako by sa nič nedialo. Vodu kážete a víno pijete," dodal.

"Môžete tisíckrát verklíkovať, že sa vás Gorila netýka, ale ja vám budem tisíckrát opakovať, že sa vás týka," odkázal Smeru podpredseda SaS a exminister obrany Ľubomír Galko.

Poukázal na tzv. vývoj mobilného radiačného laboratória za 636.000 eur na ministerstve hospodárstva či "nepotrebný monitoring Bytovej agentúry ministerstva obrany s neuveriteľným počtom kľúčových slov až 12 za 960 eur mesačne objednaný u bývalej smeráckej hovorkyne". Spýtal sa, či toto nie sú bratanci a sesternice gorily.

Pripomenul aj reklamnú kampaň na predaj českých sladkovodných rýb na ministerstve pôdohospodárstva, nákup reklamných a marketingových služieb pre Tipos za 4,76 milióna eur, nákup dvoch luxusných aerotaxíkov "pre ministra obrany a jeho suitu" za 9,8 milióna eur "na priamo bez súťaže cez sprostredkovateľa sídliaceho niekde v zubnej ambulancii".

"Nie je toto celá gorilia rodinka?" obrátil sa Galko na poslancov Smeru a predkladateľa správy Kaliňáka.

Galko: Smer vypustil celú tlupu goríl

Vládny Smer za deväť mesiacov svojej vlády podľa Galka vypustil na Slovensko celú tlupu goríl a nič proti tomu nerobí. Namiesto nápravy len obhajuje biznisy a kľučkuje pred obvineniami.

Zároveň odporučil ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer), aby svojimi neformálnymi vyjadreniami o tom, že kauza Gorila sa Smeru netýka, nezasahoval do vyšetrovania.

Galko je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť, či bol premiér Robert Fico (Smer) v konšpiračnom byte na Vazovovej a pil colu s finančníkom Jaroslavom Haščákom a či sa robili dohody ohľadom financovania kampane Smeru.

"Ľudia na Slovensku majú právo nielen vedieť, ako sa narábalo so štátnym majetkom za vlády Mikuláša Dzurindu, ale majú právo vedieť aj to, aké záväzky vtedy mohli vzniknúť Smeru voči finančným skupinám. Či dnešné nezmyselné vykúpenie Dôvery nie je práve napĺňaním takéhoto záväzku," uviedol Galko.