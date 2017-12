Matovič chce stranám zakázať robiť predvolebnú kampaň

Matovič chce zobrať stranám peniaze zo štátneho rozpočtu.

7. feb 2013 o 12:22 SITA

BRATISLAVA. Predseda Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič chce zakázať parlamentným politickým stranám robiť predvolebnú kampaň. Zároveň chce, aby strany prišli o peniaze, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu.

„Okrem toho, že chceme ušetriť peniaze z rozpočtu, chceme prinútiť aj strany, aby pracovali počas celého volebného obdobia a nielen v kampani pred voľbami vytvárali ilúziu, že myslia na ľudí,“ povedal Matovič o zákone, ktorý predložil do parlamentu a poslanci by mali o ňom rokovať dnes.

„Sám som prekvapený, že som sa dopracoval k tomu, že treba úplne zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu,“ dodal.

Matovič odmieta návrhy, že by sa stranám zobrala len časť peňazí. Podľa neho jediný spôsob, ako môžeme zrušiť financovanie strán z rozpočtu bez rizika prípadnej korupcie, je možné len so zákazom robiť kampaň.

„Ak by sme zobrali stranám iba časť peňazí, ale naďalej im dovolíme robiť volebnú kampaň, strany si budú zháňať peniaze, ktoré im zoberieme zo štátneho rozpočtu „vlastnou hlavou“,“ vyhlásil.

Podľa neho ide v kampani o ohlupovanie ľudí a krivenie demokracie.

Strany sa môžu podľa Matoviča vyhovárať, že ak by peniaze nedostávali zo štátneho rozpočtu, že by nemali peniaze na financovanie svojich štruktúr, ale mohli by sme niečo odpozorovať od komunistov, keď boli členské známky a straníci si svoje stranícke divadielka platili z vlastných peňazí.

„Keď má strana svojich členov, nech sa poskladajú na zjazd, alebo kancelárie,“ dodal.

Zrušiť financovanie politických strán a politických hnutí zo štátneho rozpočtu navrhuje Matovič v novele zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Parlamentným politickým stranám návrh zakazuje viesť predvolebnú kampaň s výnimkou bezplatných diskusných relácií v médiách.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zjednodušiť vstup nových politických strán do NR SR a súčasne podnietiť politické strany, ktoré už mandát v NR SR majú, k aktívnejšiemu výkonu politiky a presadzovaniu verejného záujmu počas celého volebného obdobia, nielen v čase pred voľbami do NR SR.

Matovič pripomína, že v aktuálnom 6. volebnom období Národnej rady SR, teda v rokoch 2012 - 2016, vyplatí štát na základe platnej legislatívy politickým stranám 48 miliónov eur.