Čaplovič: Zaniknúť môžu aj dobre fungujúce CVČ

Minister školstva trvá na tom, že nové nastavenie financovania je transparentné a efektívne.

7. feb 2013 o 12:42 TASR

MALACKY. Zmena financovania centier voľného času môže priniesť aj zánik dobre fungujúcich centier voľného času (CVČ).

Na dnešnej tlačovej konferencii na základnej škole v Malackách to povedal minister školstva Dušan Čaplovič (Smer).

Zmeny prinesú výsledky, odkazuje mestám Čaplovič

Trvá však na tom, že nové nastavenie financovania je transparentné, efektívne a postihne najmä tie strediská, ktoré s deťmi obchodovali.

"Nestáva sa to často, ale stáva sa to. Záleží to od starostu a primátora. Musím povedať, že z veľkej časti starostovia a primátori, ak nemajú zriadené CVČ, tie peniaze preposielajú buď cirkevným alebo súkromným centrám alebo do obcí, kde je to kvalitne pripravené. Sú však aj prípady, kde sa to takto nerieši," pripustil minister.

Koľko centier v dôsledku nového financovania zaniklo a koľko nových na druhej strane vznikne, by malo byť známe o niekoľko mesiacov. Práve do konca apríla musia obce rozhodnúť, ktorým centrám udelia dotáciu.

"Pre mňa je dôležité dieťa, nie CVČ. Považujem za prioritu, aby sme zabezpečili pre každé dieťa, nie pre tzv. CVČ aktivity, aby sa mohlo v rámci mimoškolských činností tvorivo rozvíjať," podčiarkol minister s tým, že súčasný stav je v niektorých regiónoch napádaný predovšetkým tými, ktorí nerobili transparentne.

Každá zmena prináša podľa neho turbulencie, a aj po aktuálnej zmene financovania môžu niektoré centrá vzniknúť, iné zaniknúť. Nové centrá budú podľa neho napríklad v obciach Rabča, Zákamenné či v Komárne.

Primátor Malaciek nové financovanie víta

Podľa primátora mesta Malacky Jozefa Ondrejku nové financovanie nie je ideálne, ale zmena bola podľa neho nutná.

"Nový systém musel prísť. To zneužívanie sa veľmi rozširovalo. Pre dvoma rokmi bolo priemerne na jedného občana na Slovensku poskytnutých 226 eur. Ale bola obec Vlkovce, ktorá mala na každého občana 1733 eur a to len vďaka tomu, že tam mali napočítané extrémne množstvá žiakov v takýchto zariadeniach," povedal na tlačovej konferencii primátor.

Niektoré obce podľa neho nahlasovali, že všetky ich deti navštevujú v priebehu týždňa rádovo 130 krúžkov. "To nie je reálne," dodal.

Od nového roka nedostávajú peniaze na krúžky detí konkrétne centrá, kde deti chodia, ale obce, kde majú trvalý pobyt. Tie následne rozhodnú, či peniaze pošlú mestám, kde ich deti navštevujú krúžky alebo si zriadia vlastné centrá.