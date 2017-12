Matovič sa chcel pred rokom spojiť s Lipšicom

Viem, že som haluzár, ale myslím to dobre, napísal Matovič Lišpicovi v sms. Ponúkal mu spoluprácu s Obyčajnými.

BRATISLAVA. Líder OĽaNO Igor Matovič sa chcel asi pred rokom vydať na spoločnú cestu s Danielom Lipšicom, ktorý vtedy odchádzal z KDH.

Navrhoval mu to v sms správach, ktoré v parlamente zverejnil Lipšic.

"Keď to po Radičovej zabalíte aj Vy, amen Slovensko. Beriem to ako zlý vtip, sorry. Vyčítal by som si, ak by som túto sms nenapísal. Najradšej by som bol, ak by ste KDH dokázali zmeniť zvnútra. Avšak ak by ste tento zápas vzdali, resp. by Vás odstavili, rád by som sa vydal s vami na spoločnú cestu. Viem, že som haluzár, ale myslím to dobre," citoval Lipšic.

Lipšic hovoril o esemeskách potom, čo ho Matovič kritizoval za jeho vystupovanie ku kauze Gorila.

Matovič potvrdil, že Lipšicovi písal, tvrdí, že však nikdy nechcel ísť k nemu, ale chcel mu ponúknuť nejakú formu spolupráce s OĽaNO.

"Vždy som tomu lepšiemu v KDH držal palce, aby obrodil KDH, lebo si myslím, že je to drasticky zhnitá strana, ktorá len zneužíva kresťanstvo. A keď som videl, že chcú to menšie zlo vykopnúť, podal som takto pomocnú ruku Lipšicovi," reagoval Matovič na tlačovej konferencii v parlamente.

Dodal, že Lipšic v tom čase pripúšťal aj úplný odchod z politiky. Matovič neuviedol, ako Lipšic reagoval na jeho sms, súkromné správy vraj nezverejňuje.