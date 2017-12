Vypovedali o voľbe Trnku, prokurátor ich mal na záver presviedčať o vine Malinovej

Prokurátor Jaroslav Kozolka podľa poslancov ukazoval informácie z kauzy Hedvigy Malinovej.

7. feb 2013 o 19:27 Monika Tódová

Advokát hovorí, že ide o zneužitie právomocí verejného činiteľa a podá na prokurátora trestné oznámenie.

BRATISLAVA. Jeden súčasný a jeden bývalý poslanec Národnej rady tvrdia, že prokurátor Generálnej prokuratúry Jaroslav Kozolka ich chcel presvedčiť, že Hedvigu Malinovú nezbili, ale útok si vymyslela.

Exposlanec Peter Zajac a poslanec SaS Peter Osuský v stredu na prokuratúre vypovedali o tajnej voľbe generálneho prokurátora v máji 2011.

Prokuratúra skúma, či bola neúspešná voľba Dobroslava Trnku zmanipulovaná.

„Keď sa výsluch skončil, prokurátor Kozolka mi ponúkol, že mi ukáže fakty k prípadu Hedvigy Malinovej, ktorý s tým nemá nič spoločné,“ hovorí Zajac. Ponuku odmietol.

„Povedal, že uvidím niečo, čo zmení môj názor, ale povedal som, že mám svoj názor ustálený.“ Zajac hovorí, že informácie nechcel vidieť, ak nie sú verejné. „Nemám do toho čo nahliadať.“

Osuský: Bolo to priateľské

Fakty Kauza Hedviga útok na Malinovú sa mal odohrať v auguste 2006 ,

, v máji 2007 už viedla vyšetrovanie Generálna prokuratúra a Malinovú obvinili z krivej výpovede,

z krivej výpovede, prokurátor nerozhodol, či podá obžalobu.

Podobnú skúsenosť opisuje aj Osuský. „Po ukončení svedeckej výpovede sme odbočili k imidžu prokuratúry. Dopracovali sme sa ku kauze Hedvigy a pán prokurátor mi ukazoval dokumenty a hovoril mi o svojom názore. Ukazoval mi fotografie Hedvigy, blúzky, miesta, kde sa to odohralo,“ hovorí Osuský.

Prediskutovať mali aj lepenie známky na obálku a Malinovej zranenia. Osuský je filatelista a kožný lekár.

Debatu, pri ktorej mu prokurátor umožnil nahliadnuť do spisu, si vysvetľuje tak, že keď Kozolka videl „mienkotvorného človeka, reprezentanta parlamentu“ a on mu povedal, že imidž prokuratúry nie je najlepší, „tak ma chcel presvedčiť o svojej verzii“.

Presvedčil ho? „To ťažko. Obe strany po priateľskom rozhovore zotrvali na svojich stanoviskách.“

Osuský hovorí, že by celú vec neposudzoval dramaticky, ale nevie, aké sú vnútorné predpisy prokuratúry. „Som človek, ktorý si vždy vypočuje všetky strany.“

Voľba generálneho prokurátora a prípad Hedvigy Malinovej v mnohom súvisia, tvrdí Lukáš Fila

Iným sa to nestalo

Na výsluchu k voľbe generálneho prokurátora bol aj poslanec Mosta-Hídu Gábor Gál. Ten v roku 2006 po incidente v Nitre Malinovú krátko zastupoval ako advokát. Jemu po výsluchu nič také prokurátor neponúkol.

„V momente by som podal trestné oznámenie. Je to nezákonné konanie.“ Prokurátor podľa Gála nemôže len tak ukazovať spis osobám, ktoré na to zo zákona nemajú nárok a nie sú vo veci poškodené.

Pred niekoľkými týždňami bol v súvislosti s voľbou Trnku na výsluchu aj šéf SaS Richard Sulík. Ani jemu prokurátor spis Malinovej neukazoval.

Podľa zákona o prokuratúre musí každý prokurátor rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť, vyvarovať sa diskriminácie, postupovať spravodlivo a nestranne.

„V právnom štáte je neprípustné, aby orgán činný v trestnom konaní dokonca z vlastnej iniciatívy začal niekomu ukazovať obsah vyšetrovacieho spisu,“ hovorí Malinovej advokát Roman Kvasnica. Je preňho nepochopiteľné, ako chcú zabezpečiť nestranné vyšetrovanie.

„Ako sa dá inak preukázať, že sú zaujatí, keď nie týmto?“ pýta sa. Na Kozolku podá trestné oznámenie.

Prokuratúra vo štvrtok na otázky neodpovedala. Hovorkyňa Andrea Predajňová povedala, že pre nedostatok času. Odpovede sľúbila v piatok.