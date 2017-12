Kaliňák možno stratí agendu Rómov, želá si to Európska únia

Časť prostriedkov k projektom pre Rómov zrejme prejde pod ministerstvo práce.

7. feb 2013 o 20:42 Miroslav Kern

Minister Kaliňák so splnomocnencom Pollákom predstavoval v októbri rómsku reformu.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Slovensko rokuje s Európskou komisiou o výrazných zmenách v rozdeľovaní aj riadení projektov z eurofondov.

BRATISLAVA. Po voľbách minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) ohlásil, že pod seba berie väčšinu agendy, ktorá sa týka Rómov vrátane vládneho splnomocnenca.

Vo februári všetko smeruje k tomu, že sa rómska agenda z jeho ministerstva presťahuje tam, kde bola aj za predchádzajúcich vlád - na ministerstvo práce a sociálnych vecí. Dôvod? Eurofondy.

Zástupcovia Slovenska podľa informácií SME takmer denne neformálne rokujú s ľuďmi z Európskej komisie o presune rómskej agendy.

V hre je minimálne aspoň čiastočné presunutie pod ministerstvo práce, vylúčený nie je ani presun celej agendy.

Únia totiž nechce nechať čerpanie desiatok miliónov z eurofondov na ministerstve vnútra a iné peniaze cez ďalšie miesta.

Nesúhlasí ani s tým, aby sa pod ministerstvom vnútra vytvoril nový fond, z ktorého by sa platila reforma verejnej správy, program pre Rómov aj program súvisiaci s civilnou ochranou a likvidáciou živelných pohrôm.

Prijateľnejšie by pre Brusel bolo, aby sa hlavná časť dostala pod Európsky sociálny program, ktorý je pod ministerstvom práce.

Intenzívne rokujú

Komisia oficiálne potvrdila, že intenzívne rokuje o optimálnom nastavení riadiacich štruktúr pre oblasť rómskych komunít.

To, pod ktorým rezortom, prípadne viacerými táto téma bude, podľa Komisie nie je rozhodujúce.

V prvom kroku teraz od Slovenska očakáva vypracovanie ucelenej stratégie, ktorá jasne zadefinuje, čo a akým spôsobom chce Slovensko v tejto oblasti dosiahnuť v budúcom programovom období.

Až potom podľa šéfa tlačovej a politickej sekcie komisie na Slovensku Andreja Králika padne rozhodnutie, „ktorý rezort, alebo ktoré rezorty vo vzájomnej súčinnosti budú túto stratégiu zavádzať“.

Pollák chce jedno riadenie

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák (poslanec OĽaNO) informácie SME o presunoch medzi ministerstvami potvrdil.

„Názor Európskej komisie je, aby časť finančných prostriedkov bola na ministerstve práce. Nie je dôležité, kde budú, ale čo sa za ne urobí.“

Predpokladá, že nakoniec bude jeden balík financií na ministerstve práce a iný na vnútre. Za najlepší model by považoval samostatný fond, ktorý by koncentroval všetky eurofondové peniaze na projekty pre Rómov.

Kaliňák svoje miesto vidí

Minister vnútra Robert Kaliňák si stále myslí, že reforma, ktorá sa týka Rómov, nie je len záležitosťou ministerstva práce, „lebo ide z veľkej časti aj o poriadok“.

Potvrdzuje, že o definitívnej podobe dohody sa rokuje s Úniou a aj tým Kaliňák vysvetľuje, prečo obmedzili predstavovanie rómskej reformy.

Tú začal predstavovať s Pollákom ešte na jeseň, stihli však len dva zo šiestich tematických okruhov.

Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian hovorí, že definitívne rozhodnutie, že rómsku agendu presunú, ešte nepadlo. „Zatiaľ je to tak, že je to na ministerstve vnútra, a to rešpektujeme.“

Rozhodnutie, či sa peniaze na Rómov rozdelia, by malo padnúť v priebehu niekoľkých týždňov.