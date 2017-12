Putujú po Slovensku a fotia fabriky, kým ešte stoja

Veľké fabriky kedysi hnali našu ekonomiku. Kým zmiznú úplne, možno sa uchovajú aspoň na fotografiách dvoch mladíkov.

8. feb 2013 o 17:00 Lucia Tkáčiková

Veľké fabriky kedysi hnali našu ekonomiku, dnes sú nedostupné, neznáme alebo miznú. A kým zmiznú úplne, možno sa uchovajú aspoň na fotografiách dvoch mladíkov, ktorí si chceli uctiť diela svojich starých rodičov.

V minulosti sa stretli ich dedovia ako spolužiaci na architektúre, po desaťročiach spojila vysoká škola aj ich dvoch.

Mladí fotografi Juraj Fifik a Tomáš Manina sa rozhodli vzdať hold nielen technickým stavbám svojich dedov. Povedali si, že zdokumentujú priemyselné stavby, kým ešte stoja.

Fotografi požiadali o grant na ministerstve kultúry, získali peniaze a vlani s klasickými fotoaparátmi a technikou na chrbte začali svoju púť po Slovensku.

Zachytili zatiaľ len niečo vyše dvadsať stavieb, fotia však ďalej. Celý projekt má trvať päť rokov, výsledkom bude kniha, na ktorej budú spolupracovať aj architekti.

„Chceme zdokumentovať celé obdobie budovania moderného Slovenska po druhej svetovej vojne. Vznikalo vtedy veľa fabrík, staníc, industriálnych budov,“ hovorí Juraj Fifik.

Výstava pod rovnomenným názvom Budovanie Slovenska sa dala do piatka vidieť vo foyer bratislavskej Fakulty architektúry STU. Bola však len prvým výstupom dlhodobého projektu.

Nedostupné i neznáme

„Cestoval som do Banskej Belej a snažil som sa dostať do fabriky, ktorú projektoval Emil Beluš, lebo je to veľmi zaujímavá budova,“ opisuje jedno z fotení po Slovensku Juraj Fifik.

„Majiteľ sa, bohužiaľ, obával toho, že sa nakontaktujem na pamiatkarov a bude mať problémy, možno si aj myslel, že tam idem kradnúť železo.“

Slovenské magnezitové závody Dinas z rokov 1948 až 1950 dnes už ako fabrika nefungujú, je tu sklad, objekt možno ustúpi výstavbe cesty.

Nielen nedostupné, ale často aj neznáme sú priemyselné diela na Slovensku. Údaje, kto ich projektoval a kedy, nemá o mnohých ani Ústav stavebníctva a architektúry SAV.

Počas ciest našli fotografi takto náhodne napríklad stavidlá v Púchove. Čo je to za stavbu, však netušia.

Vrcholová stanica bývalej lanovky na Chopku. FOTO: JURAJ FIFIK

Odfúknutý fotoaparát

Cielenou výpravou mladej dvojice bola napríklad vrcholová stanica bývalej lanovky na Chopku.

„Mali sme so sebou viac kufrov a viac statívov, no keď sme prišli na medzistanicu, tak nám oznámili, že na Chopku je víchrica a že tam v našom oblečení dlho nevydržíme,“ opisuje výlet Tomáš Manina.

Cestu na vrchol nevzdali, no stanicu museli odfotiť pri silnom nárazom vetre a pri teplote asi mínus 20 až 25 stupňov.

„Jeden fotoaparát, takú veľkoformátovú kameru, nám zhodil vietor, teraz je v oprave,“ hovorí Manina.

„Na vrchole bol aj pán, ktorý obsluhuje stanicu, po fotení nás pustil dnu, kde bolo asi mínus 10, no nám to vtedy prišlo ako krásne počasie.“

Zaujímavo podľa fotografov vznikla aj snímka závodov v Seredi. „Museli sme tam ísť asi osemkrát,“ hovorí Manina. Problém tu tentoraz nebol s majiteľmi, ale so slnkom.

„Keďže v lete je dráha Slnka úplne iná a interval na fotenie je veľmi krátky, dobrý záber na fabriku bol asi päť minút ráno a päť minút večer, stalo sa nám, že sme prišli neskoro. Raz nám dokonca padla krytka objektívu do žihľavy a celý moment nám unikol.“

Ako dnes vyzerajú priemyselné stavby z čias budovania Slovenska

Totem zmizol

Najznámejším dielom dedka Tomáša Maninu, Júliusa Langsfelda, je fabrika ružomberských papierní.

„Keď na tom robil, tak mal vtedy možnosť vycestovať do Kanady a inšpirovať sa, ako sa fabriky robia,“ približuje spomienky starého otca Manina.

„Ostal tam asi dlhší čas. Keď sa postavila ružomberská fabrika, Kanaďania poslali taký veľký totem.“

Počas svojich ciest šli fotografi totem pozrieť, pred fabrikou, kde roky stál, ho však nenašli. „Je možné, že je premiestnený niekde do vnútra areálu,“ pripúšťa fotograf.

Starý otec Juraja Fifika bol zas architektom Železničnej stanice v bratislavskom Novom Meste.

Fotografia budovy, ktorú otvárali pri príležitosti 20. výročia SNP, je dnes aj na plagáte k výstave Budovanie Slovenska.

„Premýšľali sme, že do konceptu zaradíme aj budovy ako bratislavská nová tržnica alebo Istropolis, no do tohto konceptu nám to úplne nezapadlo,“ vraví Manina.

„Väčšinou sú továrne, ktoré kedysi tlačili našu ekonomiku, dnes sú opustené alebo zanikajú.“

Závod v Seredi. FOTO: JURAJ FIFIK

Fabriky končia v zbere

Za päť rokov projektu určite nejaké priemyselné stavby zmiznú, priznávajú fotografi. Zachytiť a zdokumentovať chcú však čo najviac.

V najbližšom čase majú smerovať na východ Slovenska, ktorý ešte vôbec nemapovali.

V areáloch, ktoré doteraz obišli, sa väčšinou ešte niečo deje. Aj keď nie sú úplne opustené, veľakrát ich časti končia v zbere, ľudia ich rozoberajú.

„Napríklad v areáli v Seredi nám vrátnik rozprával, ako ľudia rozobrali časť fabriky do zberu,“ hovorí Fifik. „Je to smutné, že to takto dopadá a myslím, že to tak je po celom Slovensku.“

Tomáš Manina mapuje okrem 20. storočia aj storočie 19. V rámci svojej doktorandskej práce sa venuje technickým stavbám 19. storočia, no len na území Bratislavy.

Niektoré budovy, ako napríklad Tabačku na Radlinského ulici v Starom Meste, už odfotiť nestihol. Časť padla, zvyšok rozpredali na tehly.

Že sa dá so starou fabrikou naložiť aj inak, sa dá vidieť kdekoľvek na západ od Slovenska. „Príkladom je neďaleký Hainburg, kde je stará tabaková fabrika prerobená na kultúrne účely.“

Slovenské magnezitové závody Dinas, Banská Belá Roky 1948 -1950 projekt, 1953 dokončenie. Architekt: Emil Belluš Išlo o prvý slovenský progresívny závod na výrobu ohňovzdorných tvárnic a tehál. Výrobno-administratívny komplex vznikol v údolí Halčianskeho potoka, kde sa nachádzal výdatný zdroj kremenca. V závode boli výrobné haly, prípravne, teplárne, sklady surovín a hotových produktov, ktoré boli napojené na vlečku. Stavba mala premyslený systém dopravy, dôležitú úlohu tu zohrávalo aj prirodzené svetlo. Pôsobivý estetický účinok majú podľa odborníkov najmä výrobné haly odvážne prekryté železobetónovými škrupinami s nadsvetlíkmi. FOTO: JURAJ FIFIK. Zdroj: Register oA ÚSTARCH SAV

Železničná stanica, Bratislava - Nové Mesto Rok 1958 - úvodný projekt, stavba do roku 1965. Architekt: Vojtech Fifik Železničnú stanicu Nové Mesto uviedli do prevádzky pri príležitosti 20. výročia SNP. Je to stavba s centrálnou vybavovacou halou a dvoma dvojpodlažnými postrannými krídlami. Hala s galériou, čiastočne podpivničená, je navrhnutá prísne symetricky. V strede haly je päťramenné schodisko na galériu, z nej sa dá vojsť do pôvodnej čakárne pre matky s deťmi, kultúrneho strediska, kuchyne a priestoru pre služby a toalety. Čelnú stenu haly zdobí nástenná maľba od akademického maliara Františka Gajdoša, na prvom nástupišti sa dá tiež nájsť plastika od Tibora Bártfaya. FOTO: JURAJ FIFIK. Zdroj: Register oA ÚSTARCH SAV

Baťove závody, Partizánske Roky: 1938 – 1943. Architekt. Vladimír Karfík a firma Baťa. Baťove závody v dnešnom Partizánskom (pôvodne Šimonovany, neskôr Baťovany) boli dlhé desaťročia najznámejším obuvníckym podnikom na Slovensku. Firma Baťa ich založila v roku 1938 ako satelit svojej Zlínskej centrály. Pôvodný generel továrne vychádza z regulačného plánu mesta, ktorý navrhol Jiří Voženílek. V rámci areálu postavili viacero typových projektov výrobných budov. Ako prvé i dve trojetážovky, neskôr pribudli takzvané päťetážovky, potom ďalšie budovy – kotolňa, administratívna budova a ďalšie výrobné budovy novších typov. Všetky stavby spájal unifikovaný systém výstavby: železo-betónový skelet a výplňové tehlové murivo, ktoré sa zvonku neomietalo. Odborníci z areálu oceňujú typizované štvor- a šesťpodlažné objekty v jednom konštrukčnom systéme. Typizáciu uplatnili aj pri výstavbe obytnej zóny – pravidelná sústava jednoposchodových domov a dvojdomov s tehlovými fasádami a malými záhradkami. FOTO: TOMÁŠ MANINA. Zdroj: Register oA ÚSTARCH SAV