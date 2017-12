Matovič: Richarda Sulíka mi je svojím spôsobom ľúto

Líder Obyčajných ľudí IGOR MATOVIČ sa chce pýtať státisícov voličov, kto by mal kandidovať za hlavu štátu.

8. feb 2013 o 20:00 Miroslav Kern

Pred voľbami ste hovorili, že s kráľom goríl Ficom do vlády nepôjdete. Teraz máte splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ste v koalícii alebo v opozícii?

"Samozrejme, v opozícii. Ale keď sme videli, že téma, od ktorej všetky politické strany dávajú ruky preč a zneužívajú ju iba pred voľbami, leží na zemi, zaklopali sme na dvere Smeru a oni povedali áno. Je to problém, ktorý je nepopulárny, neprináša politické body. V tomto prípade je opozično-koaličná spolupráca dobrá."

Komunikujete pravidelne s ministrom vnútra. Toto nie je bežná opozícia.

"Aj Most-Híd má svojho splnomocnenca a nikto to nerozoberá. Nepovažoval by som to za korektné, aby som Most obviňoval, že je koaličný partner."

Bodaj by ste obviňovali, keď ste na tom rovnako.

"Nenapadlo by mi to, ani keby som nebol."

Most na rozdiel od OĽaNO nehlasuje so Smerom.

"Ja som možno dvadsať-, tridsaťkrát hlasoval so Smerom. A čo teraz? Mám si to vyčítať?"

Dvadsať-, tridsaťkrát?

"Neviem, nikdy som to neštudoval. Vždy hlasujem podľa svojho svedomia. Našim poslancom som sľúbil, že vytvorím ostrov slobody, aby mohli hlasovať len v súlade so svojím svedomím a aby im bolo dovolené mať vlastný názor. A keď má Smer návrh, ktorý považujú za správny, zahlasujú zaň."

Pred voľbami ste boli hlavným šíriteľom odkazu, že Fico je démon. Teraz už nie je?

"Prečo nie je? Pred voľbami a aj po voľbách som hovoril, že budeme veľmi konštruktívnou opozíciou a čo bude dobré od Smeru, podporíme, a čo nie, budeme kritizovať. Presne tak to robíme. Aj rómska reforma je toho znakom. Aby som a priori kritizoval všetko, čo predloží vládna moc, iba preto, lebo je vládna a od opozície sa to patrí? Takto to funguje politika 23 rokov, ale my ju chceme robiť inak."

Takže veríte, že ak sa celá rómska reforma skončí neúspechom ako všetky pred ňou, Fico Polláka nevyhodí so slovami - to bola Matovičova chyba?

"Kto sa bojí, nech nejde do lesa. Pobyt v opozícii si nepredstavujem tak, že je úlohou opozičného poslanca štyri roky iba kritizovať a správať sa nekonštruktívne. Aj keď touto spolupráci stratíme percentá, podstatné je to, že sa tou témou pohne dopredu."

Nezdá sa vám schizofrenický titul: Peter Pollák, opozičný poslanec a splnomocnenec vlády?

"Je to situácia, ktorá nastala, ale je to splnomocnenec vlády s vlastným svedomím a presvedčením vo veci, ktorá sa týka ešte aj jeho a jeho etnickej príslušnosti. Je to zodpovedné správanie sa, ktoré sa mi nezdá schizofrenické."

Kto prišiel prvý s tým, aby sa stal splnomocnencom? Volali ste vy Ficovi alebo on vám?

"Vôbec som s premiérom v tejto veci nekomunikoval. Oslovil ma minister vnútra Kaliňák, či by sme sa nestretli s tým, že ho zaujal Peter Pollák a chcel by mu ponúknuť tento post. Stretol som sa s Petrom a zhodli sme sa, že má záujem, len ak sa dohodneme na komplexnej a hĺbkovej reforme."

To bol ten Kaliňák, po ktorom ste v parlamente kričali vulgárne slovo, čo sa začína na ´č´, a s ktorým ste sa takmer pobili?

"A to slovo sa končí na ´k´. Áno, tento minister vnútra. Vzhľadom na to, že tu máme parlamentný systém, kde vládne väčšina, tú väčšinu si nevyberáte."

Už si tak nehovoríte?

"Nie, nedal mi zámienku."

Zblížil vás splnomocnenec?

"To sa vyriešilo už pred dva a pol rokom, keď to nastalo. Keď som mu to povedal, pochopil, že do mňa vyskakovať nemôže, lebo to dostane späť. Odvtedy je náš vzťah korektnejší."

S Európskou komisiou rokujeme o zmene financovania rómskej reformy a je možné, že sa Pollák presunie od Kaliňáka k Richterovi. Pustíte ho?

"Nie je úplne otázka, či sa splnomocnenec presunie pod ministerstvo práce, ale skôr správa eurofondov. Je to, žiaľ, na popud našich ľudskoprávnych aktivistov, ktorí bojujú, aby to pod ministerstvo vnútra nepatrilo."

Komunikujete pravidelne so Smerom v otázkach rómskej reformy alebo to nechávate na Polláka?

"Peter Pollák po svojej osi. Dnes sme boli na ministerstve práce, v pondelok na ministerstve školstva, včera na vnútre. S kým treba. Snažíme sa stretnúť so štátnymi tajomníkmi aj s úradníkmi."

Boli ste jedným z najsilnejších kritikov Fica.

"S Robertom Ficom som sa po voľbách nestretol."

Polláka ste neriešili cez neho?

"Ani raz."

Váš bratanec Jozef Viskupič navrhuje najmenej 30 percent slovenskej hudby v rádiách. Vy s tým súhlasíte?

"Súhlasím. My sme pochopili voľný trh a kapitalizmus trošku extrémisticky a akákoľvek regulácia sa nám zdá proti zdravému rozumu. Ale nemuseli by sme vymýšľať koleso a mali by sme sa pozrieť, ako to funguje v rozvinutejších demokraciách a vo vzorových štátoch. Majú to v Austrálii, Kanade, vo Francúzsku, Švédsku. Majú tam kvóty od 20 do 40 percent domácej produkcie a pomáha to domácim interpretom."

Vo Francúzsku si viem predstaviť, že mi 30 percent domácej hudby nebude liezť krkom.

"Možno ani na Slovensku. Naučili sme sa hrať zahraničné pesničky a slovenský interpret nemá priestor?

Ako naučili? Rádiá si robia prieskumy a čo ľudia počúvajú, to hrajú.

"Ale keď dá Francúzsko dlhodobo priestor domácim interpretom, vedia, že keď sa niekde v garáži dá dohromady kapela, má šancu sa tým živiť. To slovenskí interpreti nemajú."

Takže prinútite celú krajinu počúvať 30 percent slovenskej hudby aby sa rozvinula k lepšiemu.

"Nie je cieľ prinútiť počúvať slovenskú hudbu, ale pomôcť interpretom."

Ale ja, aj keď to nechcem počúvať, budem to musieť počúvať.

"Keď dáme priestor ľuďom, aby prejavili svoj talent, možno nakoniec budete radi počúvať slovenskú hudbu, na čo ste doteraz nemali žiadnu šancu."

Komerčné rádio zrejme nebude vyťahovať garážové kapely, ale spraví si prieskum a vyjde mu Desmod a Smatanová. Tak ich budú hrať, ale v noci, aby naplnili kvóty.

"Toho sa nebojím. Ak bude dobrá vôľa, nemusí to takto dopadnúť. Budeme identifikovať priestor, kde by si to mohli rádiá vysvetliť po svojom - že v noci bude slovenská a cez deň zahraničná hudba - a nič nám nebráni, aby sme do zákona dali časové úseky."

O pol deviatej Desmod, o pol desiatej Smatanová?

"Keď sa k tomu postavíme konštruktívne, určite by sme našli spôsob, ako rozdeliť denné a nočné vysielanie, aby tam bolo rovnaké zastúpenie. Nepoznám úplne Jozefov návrh, ale myslím, že tam rieši aj percento úplne nových interpretov. Píše aj o určitom nábehu na 30 percent v priebehu niekoľkých rokov."

Vlastníte inzertné noviny. Čo by ste povedali, keby vám štát prikázal, aby ste mali 30 percent reklamy na saká z Ozety Trenčín, lebo je v záujme štátu podporovať slovenské saká?

"Návrhov, ktorými by sme ten návrh zosmiešňovali, by sme si mohli nájsť milión."

Ako ste prišli na číslo 30? Prečo nie 20 alebo 40?

"Myslím, že Jozef vychádzal z priemeru vo vzorových krajinách. Ale keď bude spoločenská dohoda na dvadsiatich, bude dvadsať."

Ako viete, že to nedopadne tak, že sa nepresadia žiadne nové kapely, ale že si Kuly kúpi nové auto?

"Vychádzam z toho, že v návrhu bude, aby mali priestor úplne nové kapely."

Kto by mal byť spoločným kandidátom opozície v prezidentských voľbách?

"Ten, kto bude mať najväčšiu podporu verejnosti."

Viete povedať meno?

"Meno neviem. Osobne som presvedčený, že by Slovensko malo mať občianskeho prezidenta, ale občianskeho prezidenta s najväčšou podporou verejnosti."

Radičová kandidovať nechce.

"Tá nie je úplne občianskou kandidátkou, lebo bola šesť rokov aktívnou členkou politickej strany. Ale bola by napriek tomu dobrou kandidátkou. Malo by ísť o človeka s najväčšou podporou verejnosti."

Ako to zistíte? Zadáte si prieskum, hodíte doň 18 mien a potom určíte?

"Vtedy by ľudia pochopili – fíha, nechcú Hrušovského. A ani Čarnogurského. Mojím cieľom je ľuďom maximálne pomôcť v tom, aby sa aspoň do druhého kola dostal občiansky kandidát."

Momentálne je občianskym kandidátom len Andrej Kiska.

"Momentálne áno. Nepoznám ho osobne, len jeho životný príbeh. Ale priznám sa, že ma to nezaujíma. Zaujíma ma názor 200- až 300-tisíc náhodne vybraných ľudí na Slovensku."

Možno z toho vyjde Ladislav Chudík.

"Opýtame sa ho. Možno povie: mám veľa rokov, nehnevajte sa nekandidujem. Tak oslovíme druhého."

Možno to bude Jožo Golonka.

"Možno Vinco Lukáč."

A takto to chcete? Nemal by sa vybrať človek, ktorý je nielen populárny, ale aj vhodný.

"Politické strany to robia takto: vyberú, kto by bol pre ne dobrý, ale vôbec nerozmýšľajú občiansky - čo by chceli ľudia. Vedia, že prezident je súčasťou mocenského systému a mohol by im skomplikovať život."

Nemáte predstavu o mene?

"Mám, ale prečo by som mal tomu človeku ublížiť?"

Takže si zadáte prieskum?

"Je dosť možné, že ak to nezorganizujú opozičné strany, zorganizujeme takéto primárne voľby my."

Urobíte primárky na prezidenta medzi ľuďmi?

"Chceli by sme zorganizovať akési primárne voľby, v ktorých by si ľudia vybrali občianskeho kandidáta."

Kedy?

"Myslím, že je ešte čas."

Niekedy na jeseň?

"Jeseň je asi reálna. Uvažujeme o prieskume možno na 200- až 300-tisíc respondentoch."

Hovorili sme o Radičovej. Tá však kandidovať nechce.

"Povedala, že nebude, ale ja si myslím, že bude."

Z čoho vychádzate? Pýtali ste sa jej?

"Nepýtal, ale myslím, že bude."

Ak bude kandidovať, podporíte ju?

"Iveta Radičová predstavovala určite to lepšie v politike."

V zákulisí sa hovorí o možnej kandidatúre Radoslava Procházku. Čo vy na to?

"Musíte sa ísť opýtať Procházku."

Bol za vami, aby ste ho podporili?

"Máte ďalšiu otázku?"

Prečo?

"Či by ste ju nepreskočili."

Nepreskočím. Pýtal sa vás?

"Nerád klamem. Odpoviem vám iba spôsobom, že sme sa o tejto veci bavili."

Čo ste mu povedali?

"Ďalej vám k tomu nebudem hovoriť nič."

Po voľbách ste mali dostať od štátu okolo 1,7 milióna eur. Na kampaň ste minuli 550-tisíc. Na účte by ste mali mať okolo 1,1 milióna.

"Netuším."

Netušíte? Ste jediný človek, ktorý podľa vašich stanov môže hýbať s peniazmi. Vy naozaj neviete, koľko máte na účte?

"Splnomocnil som tajomníčku nášho klubu. Disponuje naším účtom. Ak treba niečo zaplatiť, tak to platí. Absolútne netuším, koľko máme na účte."

U vás hýbe peniazmi tajomníčka klubu?

"Áno, ale vzhľadom na to, že máme úplne minimálne výdavky, ani ma to nezaujíma."

Máte tam teda 1,7 milióna, mínus 550-tisíc, mínus 83 fliaš koly, ktoré ste nakúpili a rozdali poslancom Smeru?

"Nemám dôvod spochybňovať vaše výpočty. Spýtajte sa tajomníčky. Bez problémov vám povie, aký máme aktuálny stav na účte."

Čo chcete s tými peniazmi robiť? Dohromady dostanete od štátu päť miliónov eur.

"Nechajte sa prekvapiť. Podstatnú časť si chceme odložiť na budúcu volebnú kampaň."

To bude kampaň ako hrom.

"Nebude ako hrom. Dali sme na kampaň 550-tisíc a všetky ostatné strany dali minimálne dvojnásobok."

Tak dáte milión na kampaň a zostane vám tri a pol milióna.

"Je štandard dávať okolo dvoch miliónov na kampaň a približne toľko si chceme na ňu odložiť."

Stále vám zostane toľko, že môžete každému vášmu poslancovi kúpiť Bentley.

"Takým spôsobom to asi robia iné strany, ktoré si nechávajú preplatiť rôzne sprostredkovateľské služby. My to jednoducho nerobíme. Peniaze nemíňame. Minuli sme možno pár tisíc eur za pol roka. A čo?"

Na čo miniete ten zvyšok?

"Na veľmi dobré účely a nie len preto, že tie peniaze máme."

Dáte ich na charitu?

"To nám zákon neumožňuje."

Viete aspoň, kam pôjdu?

"Ja viem, akým smerom sa to vyvíja, ale bude to na základe dohody v celom našom klube. Bude to na omnoho lepší účel ako politické strany, ktoré ich míňajú na zjazdy, kancelárie a straníckych úradníkov."

V minulom volebnom období ste boli v klube SaS. Keby ste boli členom SaS, volili by ste za predsedu Sulíka alebo Kollára?

"Presne pred dvoma rokmi na vyhodili z klubu za hlasovanie o dvojakom občianstve."

Vtedy bol predsedom klubu Kollár a strany Sulík.

"Vtedy ma strana, ktorá má v názve slobodu, vylúčila za to, že som slobodne hlasoval."

Vy ste hlavne hlasovali so Smerom.

"Je jedno, či hlasujete so Smerom. Hlasoval som za správnu vec slobodne v súlade so svojím svedomím a slobodná strana ma vylúčila. Keby som bol členom, Sulík by bol problém, lebo nedodržiava dohody. Z tohto dôvodu viac držím palce Kollárovi. S tým som takúto negatívnu skúsenosť nemal. Myslím, že to vyhrá Kollár, ale Sulíka mi je svojím spôsobom ľúto, že ho takýmto spôsobom odstavia od strany, ktorú si vymyslel a založil."