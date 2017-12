Vojenská a policajná akadémia by sa mohli zlúčiť

Zatiaľ je možné zlúčenie v rovine úvah a diskusií silových ministerstiev.

9. feb 2013 o 9:43 TASR

BRATISLAVA. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši by sa mohla zlúčiť s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave.

Pre TASR takú možnosť pripustil minister obrany Martin Glváč (Smer). Ide však podľa neho zatiaľ iba o úvahy, o ktorých diskutuje s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer).

"Obidvaja máme tie isté ekonomické problémy, ale je množstvo determinantov, ktoré nás pri takomto rozhodovaní ovplyvňujú. Na jednej strane je ekonomika, na druhej história, ambície, areály, či materiálno-technické zabezpečenie. Takže musíme všetko dôkladne zvážiť," priblížil Glváč.

Vyriešiť by podľa neho bolo potrebné aj otázku toho, kde by obe akadémie pôsobili. Ministerstvo obrany v tejto otázke preferuje Liptovský Mikuláš, kým rezort vnútra by uprednostnil priestory v Bratislave.

"Minimálne si však viem predstaviť a zatiaľ sme sa na tom aj zhodli, že by to mohla byť jedna univerzita s dvoma fakultami a minimálne by sa okresal ten manažment," povedal minister obrany.

Glváč však chce hovoriť aj o ďalších zmenách, ktoré by mohli na vojenskej akadémii priniesť návratnosť financií.

Hoci ministerstvo obrany financuje prevádzku vojenskej akadémie, v súčasnosti mu štúdium na nej nezaručuje, že absolvent nakoniec nastúpi do ozbrojených síl.

Šéf silového rezortu by však privítal, keby takáto investícia garantovala armáde aspoň čiastočnú návratnosť v podobe záväzku pôsobiť v ozbrojených silách isté obdobie.